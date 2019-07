Fem snakkiser etter TILs jubelaften på Alfheim: «Ser vi et permanent stilskifte fra Valakari?»

TIL - SARPSBORG 2-0

1) Karlstrøm tilbake i buret

Etter mange kamper i kulda fikk 22 år gamle Jacob Karlstrøm sjansen. Ikke siden 22. april, i fjerde serierunde, mot Mjøndalen har Karlstrøm vært TILs sisteskanse. Men mot Sarpsborg 08 var tromsøværingen tilbake i stedet for Gudmund Broks Kongshavn som har vært foretrukket de siste månedene.

Trygg og solid gjennom fredagens oppgjør viste Karlstrøm hvorfor han presset Kongshavn helt til døra om en startplass i vinter. Mot slutten hadde han et par viktige kanonredninger. Om det er slik at Karlstrøm måtte spille seg ut av laget før oppgjøret mot Haugesund den 14. juli gjorde han ikke det i denne kampen.

2) TILs «nye» stil ga umiddelbar uttelling

Noen vil sikkert diskutere det fotballfaglige i denne påstanden, men «Gutan» framsto på en mer direktespillende måte fra start enn vi har sett. Flere ganger før Magnus Andersen ga TIL ledelsen etter 17 minutter hadde laget spilt ballen tidligere framover i banen enn det vi har vært vant til.

Dette kommer ikke som noen overraskelse etter ukas treninger der mye av fokuset hadde vært lagt på akkurat dette. For selv om Valakaris TIL-lag på ingen måte har glemt tålmodigheten som ligger til grunn for det offensive spillet, var det forfriskende å se at de valgte å raskere opp i banen. Denne variasjonen forvirret åpenbart de for dagen gulkledde fra Østfold.

Etter førstemålet gjorde det at Sarpsborg kom høyere i banen, ble utålmodige, og dermed åpnet for at TIL kunne spille kula mellom motstanderne – til bortelagets store frustrasjon.

Også etter pause kjørte TIL på i samme baner. Det viktige 2-0-målet kom åtte minutter ut i omgangen, og bortelaget fant aldri ut av «nye TIL». Periodevis oste det av spilleglede hos hjemmelaget som etter kampen ligger på en tiendeplass med 16 poeng på 14 kamper.

Spørsmålet er om dette er et permanent stilskifte fra Valakari og TIL. I så fall har fansen mye spennende å se fram mot.

3) Den avskrevne profilen fortsetter å levere

Siden han tok tilbake plassen i TILs førsteellever for noen uker siden har det vært skrevet mye om comebacket til 33 år gamle Magnus Andersen etter flere år i kulda. Mot Sarpsborg 08 befestet han plassen sin på TIL-laget gjennom en ny meget solid opptreden på Alfheim-gresset.

Drivkraften hans offensive og sugende løp gir resten av lagkameratene er en egenskap som langt fra alle andre har. Når han på toppen av det også scorer på ett av disse løpene, er det ikke lenger tvil om at han hører hjemme i Simo Valakaris startellever.

TIL jakter nye midtbanespillere, men de skal få jobbe godt for å konkurrere ut Andersen i den formen han viser per i dag. Siden ankomsten i 2011 har Andersen vært en TIL-profil. Den statusen blir ikke svekket av det som skjer nå.

4) Fort Alfheim?

For ett år siden hadde TIL resultater som gjorde at man kunne snakke om «Fort Alfheim». Siden den gang har det meste gått galt på hjemmebane for TIL. Og bedre ble det ikke denne sesongen da TIL tapte de fire første kampene på Alfheim. På toppen av alt dro Bodø/Glimt hjem med tre poeng på 16. mai.

Langt fra alle hadde store forventninger når rekka Molde, Rosenborg og Sarpsborg 08 ventet. Men Gutan ordnet opp, og vant samtlige av disse tre. Vi er langt unna et «Fort Alfheim», men det vi har sett er i hvert fall noen små steg i den retningen.

5) TILs mest brukte spiller fikk endelig uttelling

19 år gamle Onni Valakari har spilt alt for TIL og pappa Simo denne sesongen. Mot Sarpsborg satt han inn 2-0-målet etter et 50 meter langt løp fra midtbanen. Noen trodde kanskje han hadde fått et feiltouch på veien mot mål, men han rakk akkurat inn for å lobbe kula kontrollert i mål.

Blant supporterne har det blant noen blitt spurt om hvorfor akkurat Valakari skal spille så mye som han gjør. Målet mot Sarpsborg ble i så måte et lite svar for spilleren som med sine tre nettkjenninger er toppscorer for TIL i 2019.