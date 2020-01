Lokalt stortalent skal konkurrere mot verdens beste i skiskyting

Martin Nevland fra Figgjo er tatt ut til junior-VM.

Martin Nevland imponert og ble nummer tre i juniorklassen i Lysebotn Opp. Det etter en formidabel avslutning i bakkene. Foto: FREDRIK REFVEM

Norges Skiskytterforbund har tatt ut utøverne som skal representere Norge under junior-VM i skiskyting. Det lokale skiskyttertalentet Martin Nevland (18), som går for Figgjo IL / Team iSandnes, er tatt ut blant de fire som skal delta i ungdomsklassen. Junior-VM er sesongens store mål for 18-åringen som ble nummer tre i juniorklassen i Lysebotn Opp i fjor.

Nevland har markert seg som et av landets største talenter i skiskyting og er én av flere gode løpere fra distriktet. I fjor ble han tatt ut til ungdoms-OL sammen med treningsmakker Eirik Idland fra Ålgård.

– Det betyr veldig mye å ha en jevngod å trene sammen med. Vi pusher hverandre på trening, og hjelper hverandre til å bli bedre. Det er veldig greit å ha en målestokk som gjør at du vet om du holder mål, sa Nevland da.

Mesterskapet går i Lenzerheide i Sveits fra 23. januar til 2. februar.

Publisert: Publisert 7. januar 2020 10:27

