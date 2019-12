Vestland fylkeskommune skal lage egen strategi for e-sport. Illustrasjonsfoto. Foto: MORTEN UGLUM / Aftenposten

Vestland fylkeskommune skal lage egen strategi for e-sport

Fylkestinget i Vestland har vedtatt at fylkeskommunen skal utarbeide en egen overordnet strategi for hvordan de bedre skal legge til rette for dataspill og gaming i det nye fylket.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det skriver Vestland FrP i en pressemelding.

I tillegg til å kartlegge hvordan fylkeskommunen kan bidra til etablering og drift av lokale og regionale øvingslokaler og møteplasser for spillere, man også bidra til mer kunnskap og kompetanse om dataspill og e-sport i samfunnet.

Forslagsstiller til vedtaket er Frank Willy Djuvik (FrP). Han mener at vedtaket i Vestlandstinget er et kvantesprang for utviklingen av dataspill og e-sportmiljøet.

– Det at et regionalt politisk organ anerkjenner e-sport og behovet for mer kunnskap er i seg selv en stor seier. Det er et stort behov for kunnskap og informasjon for å bryte ned fordommer rundt dataspill, sier Djupvik i pressemeldingen.

Det langsiktige målet for FrP-representanten er at dataspill og e-sport blir likestilt med andre fritids- kultur og idrettstilbud.

– Jeg tror at prosessen med utarbeidelse av strategien i samarbeid med næringsliv, videregående skoler og ikke minst spillerne selv, vil være en svært nyttig prosess som vil gi en ny innsikt for de fleste politikerne som har svært avgrenset kunnskap om dette fra før, sier Djuvik.

Etter fremlegg fra Vestland FrP ble følgende vedtak fattet med 63 mot 2 stemmer.

Ifølge vedtaket bør strategien særlig legge vekt på:

Behovet for ytterligere satsing på e-sport i videregående opplæring.

Hvordan fylkeskommunen kan bidra til mer kunnskap og kompetanse om dataspill og e-sport i samfunnet.

Hvordan fylkeskommunen kan bidra til etablering og drift av lokale treningslokaliteter for spillere.

Hvordan fylkeskommunen kan bidra til etablering av lokale og regionale dataspillmiljø, konkurranser, turneringer og møteplasser

Hvordan fylkeskommunen kan støtte og bidra til større internasjonale e-sport-arrangement i Vestland

Hvilke virkemidler fylkeskommunen kan bruke i samarbeid med kommuner, organisasjoner, næringsliv og ildsjeler for å bygge opp lokale lag og spillere på internasjonalt nivå.

Publisert: Publisert 17. desember 2019 21:58

Les også