Den tyske storhopperens sønn spiller på det norske fotballandslaget

Mathias Bauer (16) byttet bort hoppskiene for å satse på fotball. Nå drømmer han om å bli Bundesliga-proff.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Andreas Bauer og sønnen Mathias Bauer utenfor familiens leilighetskompleks i Oberstdorf. Foto: Viljam Brodahl

OBERSTDORF: Andreas Bauer har vunnet nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og er født og oppvokst i vinterlandsbyen Oberstdorf. Moren Irene Salvesen er fra hoppmetropolen Vikersund i Buskerud, men likevel ble det ikke noen skihopper ut av sønnen Mathias Bauer.

– Det lengste jeg har hoppet er seks meter, sier 16-åringen lattermildt.

Han utforsket skihopping i noen måneder i barndommen. Da han var seks år gammel fikk han testet seg i en av de mindre bakkene bortenfor den legendariske Schattenbergbakken i Oberstdorf. Der går startskuddet for Hoppuka hvert år. Fokuset ble heller raskt flyttet over til langrenn om vinteren og fotball om sommeren.

Faren Andreas Bauer, oftest kalt «Andi», kan vise til flere topplasseringer i VM og OL for Tyskland. Nå er han trener for det tyske kvinnelandslaget i hopp. For ham var det viktig å la sønnen velge selv hvilken idrett han ønsket å drive med.

– Jeg har aldri presset ham. Helt siden starten har han trives med fotball, forteller Bauer.

LES OGSÅ: Derfor dytter ikke nordmennene fra bommen for å få høyere fart

Mathis Bauer hoppet på ski i barndommen, men han likte bedre å spille fotball. Han måtte bruke slalåmski i hoppbakken. Foto: Privat

Spiller på det norske landslaget

Aftenposten møter familien på det de kaller «kontoret» i nærheten av sentrum i Oberstdorf. I tillegg til å være trener driver Bauer familiens leilighetskompleks som leies ut til turister.

Mathias bor hjemme hos familien, men pendler over tre timer frem og tilbake til Augsburg opptil fem ganger i uken. 16-åringen spiller for ungdomslaget til den tradisjonsrike tyske klubben. I ti år har Augsburg spilt i Bundesliga – det øverste nivået i tysk fotball.

– Jeg drømmer om å spille i Bundesliga en dag, forteller Mathias.

– Eller i Eliteserien, er han kjapp med å legge til.

Han, i likhet med faren, snakker flytende norsk. Moren Irene har hatt innflytelse på familien. For Mathias kommer det godt med.

I fjor fikk faren en telefon fra Norges Fotballforbund. De ønsket å ha med sønnen på en landslagslagssamling for G16-laget. Etter noen imponerende kamper, er han nå blitt en viktig brikke på laget. Fra sin høyrebackposisjon har han scoret imponerende tre mål.

– Jeg scoret mitt første mål i den tiende landskampen (mot Finland). Det var veldig spesielt. Jeg tenkte at det var på tide å score snart. Jeg hadde en veldig god følelse etter kampen, sier han.

Fakta Andreas Bauer Født 21. januar 1964 (55 år) Tidligere skihopper fra Tyskland. Deltok i to OL (ble nummer seks i stor bakke i 1988 og nummer syv i 1984). Har én seier i verdenscupen, den kom under nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen i 1987.

Fakta Mathias Bauer Født 14. mai 2003 (16 år). Sønn av Andreas Bauer og norske Irene Salvesen. Fotballspiller på Augsburg i Tyskland. Spiller for det norske G16-landslaget.

Mathias Bauer og Gunnar Halle under en samling. Nylig fikk unggutten besøk av treneren i Augsburg. Foto: Privat

Fikk besøk av landslagstreneren

Mathias’ trener på landslaget er Gunnar Halle. Han fikk over 60 landskamper under perioden til Egil «Drillo» Olsen, og 54-åringen spilte flere år i den engelske storklubben Leeds United.

Unggutten trekker frem mentalitet og overblikk som to av hans beste egenskaper. Han erkjenner selv at han kan bli bedre på hurtighet og vendinger.

Ferdighetene har tydelig imponert Halle. For kun et par måneder siden var han på besøk i Tyskland.

– Da var han i Augsburg for å se på treningsanlegget og en kamp, sier Mathias.

– Hvordan var det?

– Vi vant 7–1 mot Bayern München. Det var den beste kampen i år, smiler han.

Faren er imponert over at Halle reise over for å studere sønnen nærmere. Måten Mathias er blitt tatt imot på landslaget, er en av grunnene til at han drømmer om spille på A-landslaget.

– Jeg vil spille for Norge. Grunnen er at jeg spiller for Norge nå og har fått min første landskamp. Det er mye vanskeligere å komme inn på det tyske landslaget. Det betyr mye at de var først med å ta kontakt med meg, forteller han.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 13:44