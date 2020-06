Bundesliga direkte: Haaland og Dortmund sliter mot bunnlag

Siste innlegg

90 + 4′ DEL Schmelzer slår ballen upresset utover sidelinja. Godt oppsummert kamp fra Dortmunds side.

90 + 2′ DEL Fire minutter lagt til. Tror kanskje det kan legges til 100 uten at Dortmund ville scoret. I dag har ingenting stemt for Erling Braut Haaland og kompani.

90 ′ Gult kort! Axel Witsel - Borussia Dortmund Witsel får også fortjent gult kort. Hardt inn i Latza bakfra.

87 ′ Gult kort! Adam Szalai - Mainz

86 ′ Spillerbytte - Mainz Daniel Brosinski Aaron Martin

84 ′ Spillerbytte - Mainz Dong Won Ji Karim Onisiwo

82 ′ Spillerbytte - Borussia Dortmund Nico Schulz Raphael Guerreiro

82 ′ Gult kort! Achraf Hakimi - Borussia Dortmund Nå er Dortmund-spillerne frustrerte, her!

80 ′ Gult kort! Danny Latza - Mainz Liten krangel mellom ham og Guerreiro.

78′ DEL Nesten for Szalai, som får vendt opp og skutt i feltet! Burki må ut i full strekk for å redde den.

77 ′ Spillerbytte - Borussia Dortmund Mateu Morey Jadon Sancho

76 ′ Spillerbytte - Mainz Leandro Martins Pierre Kunde

75 ′ Spillerbytte - Mainz Adam Szalai Jean Philippe Mateta

74 ′ Hjørnespark Det påfølgende hjørnesparket var svakt slått.

73′ DEL Nydelig skudd fra Hakimi, men Müller slår den akkurat over! Den hadde retning krysset.

71′ DEL FOR EN MULIGHET FOR MAINZ! De leker med Dortmund og Boetius får alle tiders mulighet, helt upresset, fra ti meter. Men han blåser den over, og Dortmund slipper med skrekken!

69 ′ Hjørnespark Hjemmelaget får hjørnespark.

67 ′ Spillerbytte - Mainz Levin Oztunali Jonathan Michael Burkardt

60 ′ Hjørnespark Hummels stanger corneren unna.

58′ DEL Frispark til gjestene. Schmelzer for aggressiv - og sen - i presset.

55 ′ Spillerbytte - Borussia Dortmund Marcel Schmelzer Lukasz Piszczek Piszczek har vært på etterskudd i hele kampen.

54 ′ Gult kort! Emre Can - Borussia Dortmund Først mister han ballen, så går han inn med strake knotter mot Burkardt. Vel fortjent, herr Can.

53′ DEL Nå har Dortmund endelig klart å senke skuldrene og begynt å tenke angrep igjen.

50′ DEL Dortmund er rett og slett ikke påskrudd i kveld.

49 ′ Mainz scorer på straffe! Borussia Dortmund 0 - 2 Mainz Mål: Jean Philippe Mateta Iskaldt! Burki går til venstre, ballen til høyre og Mainz leder 2-0!

48′ DEL Mainz får straffespark! Først presser Mateta frem en god redning av Bürki, så blir Latza felt av Pizczsek i feltet.

2. omgang

DEL En meget svak omgang av Dortmund, og det virker tydelig at de ikke har mye å spille for denne kampen.

Pause

41′ DEL God mulighet for Dortmund med overtall, men Sanchos pasning mot Witsel er upresis.

38 ′ Gult kort! Mats Hummels - Borussia Dortmund Hummels skikkelig på etterskudd mot Onisiwo og får fortjent gult kort. Frispark i farlig posisjon for Mainz, som har initiativet her nå.

36′ DEL Can kan utligne for hjemmelaget! Men avslutningen går rett i nevene til Müller. Feil mann som fikk den sjansen.

33 ′ Mål for Mainz! Borussia Dortmund 0 - 1 Mainz Mål: Jonathan Michael Burkardt Målgivende: Ridle Baku Kjempeangrep fra gjestene! De rett og slett spiller ball i hatt med Dortmund-forsvaret, Bakus innlegg er perfekt og Burkardt stanger ballen inn fra første stolpe.

32 ′ Hjørnespark Hjemmelaget får et billig hjørnespark, men Emre Cans påfølgende heading er uten potens.

30 ′ Gult kort! Aaron Martin - Mainz Han feier ned Hakimi. Det kunne blitt stygt - det gule kortet er helt fortjent.

28′ DEL KJEMPEMULIGHET FOR MAINZ! De kommer med fire mot to! Men Burkardt nøler og nøler, og sleiver ballen inn til Bürki. Enorm sjanse for bortelaget!

27 ′ Hjørnespark Diakhate stanger kontant unna.

26′ DEL Det glipper nesten for Mainz, men Julian Brandt var akkurat for sent til å utnytte det. Presser frem et hjørnespark, dog.

22 ′ Hjørnespark Sancho forsøker å finne Haaland, men det er vanskelig å trenge gjennom muren. Hjemmelaget vinner et hjørnespark.

20′ DEL Mainz ypper seg! De kommer friskt frem og sender mange mann i angrep. Kunde får ballen i feltet, men kløner med mottaket.

19 ′ Gult kort! Lukasz Piszczek - Borussia Dortmund Klart gult for polakken. Høvler ned Onisiwo på vei fram i en kontring.

11′ DEL Må snart kaste inn en ekstra ball slik at Mainz får litt kontakt med den også.

8′ DEL Hardt inn foran mål, og Brandt stusser den videre! Men Mainz får til slutt klarert litt halvpanisk.

7′ DEL Haaland inviterer Hazard til veggspill, men belgieren bommer på returpasningen.

6′ DEL Gjestene virker komfortable med å overlate ballen til Dortmund her i innledningen.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Frank Willenborg er dagens hoveddommer.

DEL Mainz har på sin side en hel del å spille for: De ligger kun tre poeng over kvalikplass før runden.

DEL Dermed blir det ingen skandinavisk duell i kveld: Robin Quaison er benket for dagens hjemmelag.

DEL Mainz (4-2-3-1): Florian Müller - Bote Baku, Jeremiahjerry Juste, Moussa Nikhate, Aaron Martin - Pierre Kunde, Danny Latza - Karim Onisiwo, Jean Paul Boetius, Jonathan Burkardt - Jean Philippe Mateta.

DEL Dermed starter Braut Haaland for første gang siden skaden han pådro seg 26. mai. Han kom inn som innbytter i lørdagens kamp.

DEL Dortmund (3-4-3): Roman Bürki - Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Emre Can - Achraf Hakimi, Axel Witsel, Julian Brandt, Raphael Guerreiro - Thorgan Hazard, Erling Braut Haaland, Jadon Sancho.

DEL Erling Braut Haaland fikk seg på sin side en opptur lørdag, med kampavgjørende scoring etter 94 minutter og 20 sekunder mot Fortuna Düsseldorf.

DEL Gultrøyene fikk seg nok en nedtur i går kveld. Da vant Bayern München 1-0 over Werder Bremen, og dermed sikret de sitt åttende seriegull på rad. Det betyr at hjemmelaget kun har andreplassen å spille for ...