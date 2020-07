Real Madrid ett steg nærmere seriegull

Real Madrid nærmer seg sitt første seriegull siden 2017 etter 2-0-seier over Alaves. Likevel var det dommer Gil Manzano som stjal overskriftene etter oppgjøret.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Marco Asensio og Karim Benzema kombinerte til 2-0. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB scanpix.

NTB

REAL MADRID - ALAVES 2–0

For etter at Manzano tråkket over etter et sammenstøt med Lucas Perez etter 25 minutter, måtte dommeren ha medisinsk behandling umiddelbart etter. Han klarte å fullføre den første omgangen, men måtte kaste inn håndkleet i pausen.

Dermed var det fjerdedommer Rodriguez Carballo, som vanligvis dømmer på nivå to i Spania, som overtok stafettpinnen.

Fra sidelinjen fikk han først se Alaves' Joselu heade i tverrliggeren etter bare tre minutter, før Karim Benzema tok ansvar fra straffemerket i Sergio Ramos' fravær. Kapteinen sonet for gule kort og så kampen fra tribunen.

Les også Champions League-håpet ute for Ødegaards Sociedad

Karim Benzema scoret kampens første mål på straffe. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB scanpix.

Sikker straffe

Benzema var sikker fra ellevemetersmerket og sendte hjemmelaget i ledelsen etter elleve minutter, etter at Ferland Mendy ble taklet på akkurat 16 meter og skaffet straffe.

Det har vært hyppig diskutert i spanske medier den siste uken at Real Madrid enklere får dommeravgjørelser og straffer med seg, men taklingen fra Ximo Navarro på Mendy var det lite å si på.

Målet var franskmannens 18. i ligaen denne sesongen. Kun Lionel Messi med 22 har flere. Benzema har nå scoret 166 mål i La Liga på 346 kamper for de hvitkledde.

Les også Tidligere Real Madrid-trener kontaktet Tromsø-klubb på Facebook: Nå er han lagets nye trener

I fokus

Carballo kom umiddelbart i fokus i den andre omgangen.

Benzema kom alene med keeper og slapp uselvisk til Marco Asensio, som trillet ballen i det åpne målet. Scoringen ble først annullert for offside, men godkjent etter en VAR-sjekk. Det ble også kampens siste mål.

Seieren gjør at Real Madrid stadig er fire poeng foran Barcelona. Begge lagene har tre kamper igjen. Real Madrid møter Granada borte, Villarreal hjemme og Leganés borte, mens Barcelona har igjen Valladolid borte, Osasuna hjemme og Alaves borte.