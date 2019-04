Den norske kampsportutøveren fikk et uventet tilbud: – Jeg fortjener den sjansen

Marthin Hamlet var på brytelandslaget i en årrekke, før han brøt med den idretten i 2017. MMA ble mer forlokkende, sporten som styret i Norges idrettsforbund har gitt innpass i det gode selskap.

Det vil uansett ikke gjelde for vestfoldingen, for han er profesjonell. Hamlet har vunnet fem proffkamper, siste gang i desember. Da vant han solid over en polsk motstander som hadde over 20 proffkamper på sin merittliste. Da skjedde det noe.

Utøveren bosatt i Tønsberg fikk henvendelse fra flere forskjellige organisasjoner innen MMA, en av dem ikke bare Europas største, men også en av de store i verden. Den heter Cage Warriors.

Kampene sendes blant annet på Viaplay og Viasat i Norge, som har rettighetene.

Fakta: Marthin Hamlet: Født: 17.2.1992 Vektklasse: Lett tungvekt (93 kg) Kommer fra: Åsgårdstrand Bosatt: Tønsberg Sivilstand: Gift, snart tobarnsfar Meritter: Seire i fem proffkamper i MMA, og i bryting: VM-bronse junior 2012, EM-bronse senior 2014, syv NM-gull som senior, nordisk mester 2015. 15 World Cup-medaljer i gresk-romersk bryting.

Skal i buret i London

Kontraktsforhandlingene endte med kamp om VM-tittelen i lett tungvekt 29. juni i London. Der blir det oppgjør i buret, som de to kamphanene skal slåss i.

Nordmannen møter Bodestas Bukauskas fra Litauen, som har syv seire og to tap. Han har imidlertid ikke tapt på veldig lang tid.

– Cage Warriors går ut fra at jeg skal bli verdensmester. President Boylan Graham sa at han ville satse på meg.

Hamlet snakker om organisasjonen som har produsert mange stjerner i denne idretten, som irske Conor McGregor.

Aller størst inne MMA er organisasjonen Ultimate Fighting Championship (UFC). Hamlet har sikret seg mulighet til å bryte kontrakten, dersom han får tilbud fra dem.

– Hva skjer inn mot oppgjøret i London?

– Jeg har 12 uker på meg til å komme i toppform. Siden starten på året har jeg holdt formen ved like og trent mye teknikk, forteller han.

Gleder seg til fighten

Den norske MMA-utøveren debuterte i MMA som amatør, men allerede i neste kamp ble han proff.

– Det er ingen i historien som har fått tittelkamp etter fem kamper, hevder Hamlet, og fortsetter:

– Jeg er stolt av det jeg har prestert hittil. Jeg fortjener den sjansen og tror den internasjonale scenen kommer til å få øynene opp for meg den neste tiden. Det er kult at det dukket opp en slik mulighet som det her, avslutter Hamlet.