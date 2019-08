Manchester United – Chelsea 4–0

Ole Gunnar Solskjær kunne ikke ha fått en bedre start på sesongen. Da nysigneringen Daniel James satte inn 4–0 mot Chelsea, utbrøt et enormt jubelbrøl hos hjemmesupporterne.

Deretter fulgte Solskjær-sangene. «Ole’s at the wheel» og «You are my Solskjær» ble sunget om hverandre.

– Jeg tror ikke engang den mest optimistiske Manchester United-supporteren forestilte seg dette, skrev BBC-journalist Simon Stone i livestudioet til TV-giganten.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Drømmestart

Etter kampen var det en unison hyllest av prestasjonen til Solskjærs menn.

Marcus Rashford åpnet festkvelden fra straffemerket, før Anthony Martial la på til 2–0. Nok et mål fra Rashford, og en lekker avslutning fra James like før slutt, fullførte drømmestarten.

– Det kunne ikke blitt bedre for Solskjær og Manchester United. Masse gode opplevelser for de unge og nye spillerne, og et flott resultat, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland, som kommenterte kampen på Old Trafford.

Da kanalen satte over til studioet i Bergen, fortsatte Petter Myhre hyllesten av nordmannen og Manchester United.

– Jeg tror ikke Solskjær i sin villeste fantasi kunne drømt om en bedre start, sa Myhre.

– Dette er slik vi husker «gamle» Manchester United. De type målene. Raskt og teknisk, sa den tidligere Manchester United-spilleren Robin van Persie, som for anledningen var gjest i TV 2-studioet.

Dave Thompson / TT NYHETSBYRÅN

– Ikke lenger favoritt til å få sparken

Gary Neville, tidligere Manchester United-forsvarer og nåværende Sky Sports-ekspert, mente det ikke er noen grunn til å ta av helt enda.

– Når vi ser på Manchester United skal vi være forsiktige, fordi Chelsea kunne ha scoret tre mål i første omgang, kommenterte Neville til kanalen.

Den tidligere storscoreren Gary Lineker tok til Twitter under kampen. De siste ukene har det blitt skrevet at Solskjær har vært blant bettingselskapenes favoritter til å få sparken først i Premier League.

BBC-programlederen utnyttet anledningen til å kommentere skriveriene.

– Jeg mistenker at Solskjær ikke lenger er favoritt til å være den første Premier League-manageren som får sparken, skrev Lineker med det som kan tolkes som en humoristisk undertone.

Stunning pass from @paulpogba, beautiful finish by @MarcusRashford and I suspect Solskjaer is no longer favourite to be the first Premier League manager to get the sack. — Gary Lineker (@GaryLineker) August 11, 2019

Mourinho-stikk

Denne sesongen er José Mourinho en del av Sky Sports’ ekspertkorps. Det tok kun noen få minutter i portugiserens første opptreden for den britiske TV-kanalen, før han kom med et stikk til gamleklubben Manchester United.

Da 56-åringen ble bedt om å peke ut fire favoritter til å vinne ligaen, fant han ikke plass til Solskjærs United.

– Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, svarte Mourinho.

PHIL NOBLE / REUTERS

Portugiseren lot seg imponere av Manchester City i lørdagens 5–0-seier mot West Ham. Han mener bredden i Pep Guardiolas lag er såpass god at spanjolen kunne stilt med to lag i toppen.

Mourinho var tydelig på at hans gamleklubber Manchester United og Chelsea er langt fra å være på samme nivå.

– Uansett hva som skjer i dag (i kampen mellom Manchester United og Chelsea), uavhengig om lagene spiller praktfullt og får et fantastisk resultat, har jeg vanskelig for å se for meg at de kommer til å være med i kampen om ligatittelen, sa Mourinho.

Hyllet Solskjærs storkjøp

Etter kampen brukte portugiseren også anledningen til å hylle Harry Maguire. Mourinho mener Solskjærs storkjøp kan utgjøre en stor forskjell for Manchester United denne sesongen.

– Du kan være veldig farlig i angrep, men om du føler at en feil ligger rundt hjørnet tar det bort selvtillitten og du spiller ikke på ditt optimale, sa han og fortsatte:

– Jeg synes Harry Maguire fullt fortjent ble kåret til banens beste. Han var som et fjell. Som jeg alltid har sagt kan (Victor) Lindelöf blir en veldig god spiller. Med Maguire kan det bli et veldig godt par.

Neste mandag kommer neste test for Solskjær og United. Da venter Wolverhampton borte.