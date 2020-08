DIREKTE: Uavgjort for Rekdal i HamKam-debuten

Siste innlegg

DEL HamKam slipper utrolig nok ikke inn mål de siste ti minuttene her, og da ender det 1-1 på Briskeby i Kjetil Rekdals debut som HamKam-trener.

90 + 4′ DEL Et par hamarsinger helt nede ved gjerdet og skjeller ut assistentdommeren når de mener at han dømmer et feilaktig innkast.

90 + 3′ DEL Corneren er fryktelig slått. Men Grorud biter seg fast.

90 + 3′ DEL Det kan da ikke skje igjen?

90 + 3′ DEL Tenk om...

90 + 3 ′ Hjørnespark Skal slås fra høyresiden.

90 + 3′ DEL Grorud fører fremover og vinner det som kan se ut som en feilaktig corner.

90 + 2′ DEL Grorud triller. HamKam har senket seg litt.

90 + 1′ DEL Det legges til fire minutter. HamKam vil vel bare at dette skal blåses av.

90 + 1 ′ Gult kort! Lars Gunnar Johnsen - HamKam Det der er minst oransje! Går altfor hardt inn i Ahmed der.

89′ DEL Solbakken tar telling.

87 ′ Spillerbytte - Grorud Magnus Lankhof-Dahlby Nikolai Jakobsen Hristov

86′ DEL Så skal det vel byttes igjen.

86′ DEL Grorud spiller seg rundt på venstre, men HamKam får klarert et svakt innlegg fra Ness.

85′ DEL HamKam benytter muligheten til å løfte frem folk når de vinner frispark ute på sidelinjen.

83′ DEL Preben Mankowitz er upresis i avleveringen.

82′ DEL Grorud kommer fire mot tre, men en upresis pasning ødelegger angrepsmuligheten.

81′ DEL I muren fra Solbakken .

81 ′ Spillerbytte - Grorud Ahmed Mohamed Faysal Elias Kristoffersen Hagen

80′ DEL Solbakken tar oppstilling sammen med Lønstad Onsrud.

80 ′ Gult kort! Preben Mankovitz - Grorud Så vinner vertene frispark på 18 meter.

80′ DEL Fantastisk forarbeid av Lønstad Onsrud, som drar seg flott fri på venstresiden og slår hardt inn, men ingen HamKam-spillere klarer å styre den i mål.

79′ DEL Grorud vil ha frispark ved dødlinjen, men får det ikke. Så ut som et klart frispark, men så skjedde det også 70 meter unna pressetribunen, så begrenset hvor godt øyenvitne undertegnede faktisk er.

77′ DEL Harviken får frispark på vei fremover.

74′ DEL Det er gjestene som dominerer ballbesittelsen for øyeblikket.

74′ DEL Fint spill fra Grorud, men HamKam får den unna.

72′ DEL Høyland somler litt når Grorud kan kontre, men midtbanespilleren får et frispark. Det er ikke vertene fornøyd med.

71′ DEL Nå kommer Grorud.

71′ DEL Bør vel score en tre-fire mål i løpet av de neste ti minuttene om det skal bli seier her, HamKam.

70′ DEL HamKam triller ball.

67′ DEL Trippelbytte hos gjestene.

67 ′ Spillerbytte - Grorud Thomas Elsebutangen Oscar Aga

67 ′ Spillerbytte - Grorud Kevin Mankovitz Sigurd Grønli

67 ′ Spillerbytte - Grorud Trace Akino Murray Leo Cornic

66′ DEL Stillingskrig igjen nå.

63′ DEL Store muligheter for Grorud! Først utnytter Aga en kommunikasjonssvikt hos vertene, men Jendal redder den første. Deretter følger bortelaget opp med flotte kombinasjoner, hvorpå Jendal må ut for avverge en kjempesjanse for Hristov. Venstrekanten blir liggende og bortelaget roper på straffe. Ingenting, ifølge dommer.

62 ′ Spillerbytte - HamKam Ahmed Daghim Anders Dieserud

62 ′ Spillerbytte - HamKam Lars Gunnar Johnsen Emil Sildnes

62′ DEL Dobbelbytte hos HamKam.

62′ DEL Så får Ness et frispark på venstresiden.

62′ DEL HamKam kontrer, men Grorud vinner igjen ballen.

59′ DEL Fine tendenser for HamKam, men Harviken banker ballen vekk.

58′ DEL Ness slår inn til Aga, som ikke klarer å avslutte skikkelig. Triller inn til Jendal.

57′ DEL Nydelig crosser fra Harviken mot Hristov. Jendal kommer ut, men Hristov når ballen først. HamKam-keeperen får likevel avverget. Det er ikke langt unna.

55′ DEL HamKam har festet et grep på denne kampen.

54′ DEL Grorud spiller fri Hristov. Linjemannen får høre det av HamKam-fansen som står og koker i kveldssolen på Hamar.

52′ DEL Cornic får frispark på egen halvdel.

52′ DEL HamKam står bra etter og skaper vanskelige arbeidsvilkår for Grorud nå.

52′ DEL Enkerud kommer rundt på høyre og forsøker å slå hardt inn. Den blir veldig upresis.

50′ DEL Grorud ligger litt lavere nå.

48′ DEL Dieserud setter den tre-fire meter over mål.

48′ DEL Dieserud og Lønstad Onsrud står ved ballen.

47′ DEL Tobias Svendsen utfordrer til venstre. Tar med seg Lønstad Onsrud. HamKam vinner til slutt et frispark like utenfor sekstenmeteren. Enkerud blir dyttet i ryggen.

46′ DEL Andre omgang er i gang på Briskeby.

2. omgang

Pause

45 + 2 ′ Hjørnespark Corner fra høyresiden.

45 + 1′ DEL Legges til to minutter.

45 + 1′ DEL Strømnes rager høyest når Gulbrandsen Viken roter i feltet. Den går over tverrliggeren. Nære!

45 ′ Hjørnespark Solbakken får ansvaret tilbake fra Dieserud nå.

45′ DEL Enkerud vinner en ny corner.

44′ DEL HamKam med fine tendenser! Spiller seg fint fri og slår ballen ut i feltet, men der er Grorud-spillerne først på ballen.

43′ DEL HamKam får avverget.

41′ DEL Fin innleggsposisjon for gultrøyene. Cornic og Mankowitz tar oppstilling.

41′ DEL Tobias Svendsen vinner ballen, men Grorud får frispark.

41 ′ Hjørnespark Grorud med nytt hjørnespark fra venstresiden.

40′ DEL Jonas Enkerud får en god mulighet! Banker til fra innenfor sekstenmeteren, men den går rett på Gulbrandsen Viken i Grorud-buret!

37 ′ Gult kort! Leo Cornic - Grorud Altfor sent inne der. Dommer deler ut det gule kortet med kroppsspråk som roper «det der er ikke greit».

36′ DEL Kort variant og så biter Oslo-laget seg fast. En heading havner i klypene til Kamma-keeper Jendal.

35 ′ Hjørnespark Grorud vinner en corner på høyre siden.

33 ′ Gult kort! Glenn Andre Evensen Harviken - Grorud Svendsen får frispark ved sidelinjen.

30′ DEL Lønstad Onsrud er forresten tilbake på banen, med bandasje rundt hele hodet.

29 ′ Hjørnespark HamKam vinner et hjørnespark på venstresiden.

27′ DEL Strømnes med en lang ball uten adresse for hjemmelaget.

26′ DEL Grorud fører fremover, men innlegget er upresist.

25′ DEL Grorud forsøker en lang ball. Det blir upresist.

25′ DEL Backene til Grorud går veldig høyt tidlig, mens indreløperne senker seg lavere for å bli med i oppbyggingen.

24′ DEL HamKam fortsatt i undertall. Rekdal borte og snakker litt med assistentdommeren.

22′ DEL Så kommer Aga inn og da er Grorud en mer.

22′ DEL Spillet fortsetter. Begge lag er ti mann.

21′ DEL Oscar Aga ligger nede og får behandling nå, mens en blødende Lønstad Onsrud må lappes litt.

19′ DEL Grorud nesten på skuddhold, men Skogvang Pedersen kommer til unnsetning med en kjempetakling!

17 ′ Mål for HamKam! HamKam 1 - 1 Grorud Mål: Kristian Onsrud Målgivende: Emil Sildnes For en utligning! Kristian Lønstad Onsrud får kjempetreff og banker den i det nærmeste hjørnet! Mats Gulbrandsen Viken kan ikke gjøre annet enn å se på at den smeller i mål når Onsrud fyrer av fra 18 meter.

16′ DEL De gule er tålmodige i oppbyggingen av spillet her.

15′ DEL Ingen god start for Kjetil Rekdal på Briskeby. Grorud fortsetter å imponere!

13 ′ Mål for Grorud! HamKam 0 - 1 Grorud Mål: Martin Høyland Målgivende: Leo Cornic En crosser finner veien til Cornic, som legger ballen ut på sekstenmeteren. Der kommer Høyland i full fart og setter den i det lengste hjørnet!

11′ DEL Fine tendenser fra Solbakken & co på midten, men det ender med at Onsrud slår vekk ballen.

10′ DEL HamKam står bra etter, men Grorud forsvarer seg godt.

9 ′ Hjørnespark Aga stuper den til ny corner.

9 ′ Hjørnespark Fra venstre denne gangen. Solbakken skal skru innover.

9′ DEL Slås med snø. Gudjonsson header den i hodet på Østigård Ness og ut til ny corner.

8′ DEL Innoverskudd.

8 ′ Hjørnespark Kristian Onsrud skal slå fra høyre.

8′ DEL Solbakken slår en litt upresis pasning når han skal vri til Skjærvik.

7′ DEL Finner pannebrasken til Ruben Alegre, som ikke får headet den på mål. Deretter smeller det på en retur, men Grorud får blokkert den!

7′ DEL Markus Solbakken står ved ballen. Seks grønne og hvite rundt sekstenmeteren til Grorud.

6′ DEL Her vinner HamKam et frispark høyt i banen. Det ropes på gult kort, men får ikke gehør fra dommer.

6′ DEL HamKam flytter laget mot høyre og banker den langt. Lagene har litt ulike tilnærminger til hvordan de skal spille seg ut bakfra.

5′ DEL Deretter kommer det en lang ball mot fem spillere som ligger helt fremst for Grorud, som nesten lå i en 2-3-5-formasjon et lite øyeblikk der.

5′ DEL Grorud flytter opp mye folk i oppbyggingen av spillet her. De stoler på at to midtstoppere er nok til å spille av HamKams enslige spiss.

4′ DEL Venstrebacken Ruben Alegre kommer seg på beina igjen.

3′ DEL Mest dueller og spill på midtbanen i åpningsminuttene her.

1′ DEL HamKam har mistet utrolige 14 poeng fra det 80. minutt og utover denne sesongen. Hadde kampene blitt avblåst etter 80 minutter, ville hamarsingene vært nummer tre i OBOS-ligaen.

1′ DEL HamKam tar avspark og åpner med en lang ball.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Og så rett over på Dire Straits. Lett å kose seg på Hamar nå. Varm og god kaffe rett innenfor pressetribunen her også.

DEL «HamKam og jeg»-teksten med Anders Baasmo Christiansen over anlegget her nå. Meget fin!

DEL Grorud (4-4-2): Gulbrandsen Viken – Gudjonsson, Harviken, Østigård Ness, Cornic – Grønli, Høyland, Hagen, Hristov – Mankowitz, Aga

DEL Marcus Pedersen fikk sitt fjerde gule kort for sesongen i 2-2-kampen mot Åsane sist og står over kveldens kamp.

DEL HamKam (4-5-1): Jendal - Skogvang Pedersen, Skjærvik, Strømnes, Alegre - Sildnes, Dieserud, Lønstad Onsrud, Solbakken, Svendsen - Enkerud