Spansk tennisstjerne har fått lymfekreft

Den spanske tennisspilleren Carla Suarez-Navarro, som forrige uke trakk seg fra US Open av helsemessige årsaker, fortalte tirsdag at hun har fått kreftdiagnose.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Carla Suarez-Navarro i aksjon i Wimbledon-turneringen i fjor. Den spanske tennisveteranen har fått diagnosen lymfekreft. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP / NTB scanpix

NTB

Hun må belage seg på langvarig cellegiftbehandling.

– Hei, alle sammen. Jeg vil bare at dere skal vite at jeg for noen dager siden fikk diagnosen Hodgkins lymfom, sier Suarez-Navarro i en video på sin twitterkonto.

– Jeg må gjennomgå seks måneder med cellegift. I øyeblikket føler jeg meg bra, og jeg er rolig. Jeg er villig til å møte det som venter.

Suarez-Navarro, som fyller 32 år torsdag, sa i fjor at dette kom til å bli hennes siste sesong på WTA-touren.

Les også Casper Ruud slått ut i USA

Les også Doubletap i første runde for Ruud i New York

– Jeg må møte en vanskelig situasjon. Tiden er inne for å akseptere det og lene meg på medisinske råd i veien videre, alltid med et positivt syn i møtet med motgang, sa hun.

– Tålmodighet og selvtillit har hjulpet meg i karrieren min. Dette er ikke den enkleste motstander å møte, og jeg trenger å ta frem mitt beste.

Suarez-Navarro har vært i kvartfinale i Grand Slam-turneringer sju ganger. Hun var på sitt beste rangert som nummer seks i verden i 2016, men har slitt med skader de siste årene og er nå på 71.-plass.