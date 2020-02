Thorstvedt hylles etter Genk-overgangen: – En leder fra dag én

I Sander Berge mistet Genk en lederskikkelse. Klubbledelsen mer enn antyder at Kristian Thorstvedt (20) allerede har bidratt til å fylle tomrommet.

Kristian Thorstvedt får skryt av sin egen sjef. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Berge ble solgt til Premier League-klubben Sheffield United for et betydelig millionbeløp i forrige uke. Samtidig hentet også Aston Villa en stor Genk-profil i spissen Mbwana Samatta.

I et intervju med belgiske Sporza avviser storklubbens tekniske direktør Dimitri de Condé at han er bekymret over at klubben tappes for profiler og lederskikkelser. Han ser nemlig allerede nye.

Derfor avviser Genk-toppen at det er problematisk at klubben ikke fikk brukt overgangspengene Berge og Samatta genererte til å forsterke spillerstallen før overgangsvinduet stengte.

– Nå ser vi på om andre ledere står fram. Det handler ikke alltid om alder. Kristian Thorstvedt har vært en leder både i garderoben og på banen fra dag én, sier han.

– Jo flere ledere vi har, jo bedre er det. Er ikke det riktig? Vi kommer til å ta de nødvendige grepene i sommer, tilføyer De Condé.

Langt bak teten

Kristian Thorstvedt ble sammen med Mats Møller Dæhli hentet inn i den belgiske storklubbens spillerstall i januarvinduet. Thorstvedt svarte blant annet med scoring i debuten.

I 1-0-seieren mot Charleroi lørdag startet rogalendingen på innbytterbenken. Han kom inn og spilte de siste 17 minuttene.

Genk er nummer seks på tabellen i den belgiske toppserien. 20 poeng skiller opp til ligaleder Club Brugge.

