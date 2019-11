Her er Magnus Moan og Johannes Høsflot Klæbo under Strindheimstafetten i Granåsen i 2017. Ned Alley / NTB scanpix

Fluorfunn hos dyr i Granåsen vekker oppsikt: – Det er skremmende

I 2025 arrangeres ski-VM mest sannsynlig i Granåsen i Trondheim. I disse løypene er det gjort et funn som skaper bekymring.

Det er Dagbladet som onsdag publiserte en artikkel om funnene fra en ny doktorgradsstudie.

Forsker Randi Grønnestad står i front for arbeidet der det er blitt gjort funn av store nivåer PFAS (perfloruerte stoffer) i jord, meitemark og mus i skiområdet rundt Granåsen i Trondheim. Nivåene er sammenlignet med et referanseområde uten skiaktivitet.

Konklusjonen er at fluor fra skismøring ikke bare er et problem om vinteren. Stoffene blir værende i naturen og miljøet gjennom hele året.

– Det er skremmende at vi finner det i dyrene på sommerhalvåret, lenge etter at snøen er smeltet, sier Grønnestad.

Granåsen tiltrekker seg ikke bare skiløpere. Også dyr er en del av løypene. Vegard Eggen

Fakta FLUOR I SKISMØRING: Miljøfarlig fluor brukes hovedsakelig i pulver som smeltes og legges på til slutt i smøreprosessen. Disse pulvertypene har vist seg og ha helt unike vannavstøtende egenskaper som gir ekstremt god glid. De er vanskelig å erstatte med mer miljøvennlige produkter. Alle produsenter av skismøring jobber kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger som gir like gode resultater som de pulvertypene som blir forbudt å produsere etter 2020.

Randi Grønnestad er forsker ved NTNU. NTNU

Kan bli liggende i 100 år

I over to år har Grønnestad jobbet med doktorgradsstudien. I 2015 fant man tilsvarende funn i meitemark i Holmenkollen. Det gjorde at forskeren ville undersøke om det også var tilfellet i Granåsen.

I 2025 skal ski-VM etter alle solemerker arrangeres på dette stedet. Trondheim er eneste søkerby om mesterskapet.

– Dersom man har funnet tilsvarende i Holmenkollen er det ikke en overraskelse at det finnes i Granåsen også. Det er områder det gås mye på ski, sier Guri Hetland, prosjektleder for ski-VM i Trondheim i 2025.

Det som bekymrer Grønnestad mest er det høye nivået av stoffene. Fluorsammensetningen i funnet i Granåsen-området er lik den man finner i skismøring.

– Det er tydelig at det er skismøring som er bakgrunnen for disse stoffene i dette området. Stoffer brytes veldig sakte ned i naturen. Det blir liggende igjen i flere tiår, kanskje opptil hundre år, etter at det er sluppet ut. Det er problematisk, sier Grønnestad.

Hun legger til at funnet er gjort blant dyr på bunnen av næringskjeden. Andre studier viser at fluorstoffene kan akkumulere oppover i næringskjeden. På den måten kan det til slutt ende i dyr mennesker spiser.

Man er kjent med at fluorstoffer man finner i skismøring kan ha negativ påvirkning på hormonsystemet, immunsystemet og være kreftfremkallene for mennesker.

Likevel er Grønnestad klar på at mengden av stoffet som ble funnet i Granåsen ikke er på det nivået som har påvist stor helserisiko for mennesker.

Guri Hetland er prosjektleder for ski-VM i Granåsen i 2025. Her under Trondheim Skishow i fjor. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Klæbo mener det må tas grep

Johannes Høsflot Klæbo reagerer på funnet av miljøgiftene i Granåsen.

– I det store bildet er det ikke tvil om at vi holder på med underholdning. Det er ikke bra for miljøet i det hele tatt at vi skal bruke produkter som skader miljøet for å gå en tiendedel eller ett eller to sekunder fortere, sier skistjernen til Adresseavisen, og legger til:

– Dette er jobben vår, og vi lever av snøen. Det er viktig at det tas grep, og det er viktig for oss at det kommer et reglement som kan begrense dette og gjelde for alle sammen. Vi bør ikke bruke helseskadelige produkt for å gå de tiendedelene fortere. Vi er underholdning, ikke noe annet, sier han.

23-åringen har støtte av sin nærmeste sparringpartner. Morfar Kåre Høsflot er derimot ikke overrasket over funnet.

– Nei, det er jeg for så vidt ikke, sier morfaren.

Johannes Høsflot Klæbo mener det ikke bør være nødvendig å bruke skismøring med fluor i langrennssporten. Geir Olsen / NTB scanpix

Omtales i utlandet

Nå vekker studien internasjonal oppsikt. Onsdag ble funnene publisert i det anerkjente amerikanske tidsskriftet Environmental Science & Technology.

– Det er tydelig at de synes at dette er interessante funn, sier Grønnestad.

Miljødirektoratet er bekymret for slike funn av miljøgifter. Likevel ser man positivt på studien. Det hjelper direktoratet i arbeidet med å stoppe utslippet av de farlige miljøgiftene.

– All forskning som belyser dette bedre tar vi med oss videre i arbeidet for å få regulert flere perfluorerte stoffer, sier Heidi Morka, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

I 2025 skal det etter planen arrangeres ski-VM i Granåsen. Vegard Eggen

Granåsen-leder: – Svært uheldig

I Trondheim er man også bekymret over det som kommer frem. Utbyggingsleder i Granåsen, Mona Åsgård, reagerer etter å ha blitt kjent med studien.

– Jeg synes det er svært uheldig det funnet som er gjort i vårt område. Vi ønsker velkommen det forbudet som kommer til neste år, sier hun.

Hun sikter til EU-forbundet som innføres i 2020. Fra neste år blir det forbudt å produsere miljøfarlig fluorsmøring, men ikke å bruke det.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund har også bestemt at det skal være fluorforbud i klassene til og med 16 år.

Fakta HVA BLIR FORBUDT? EU innfører 1. juni 2020 et direktiv som forbyr produksjon og omsetning av produkter som inneholder en miljøskadelig fluorforbindelse som også brukes i skismøring. De farlige stoffene som nå blir forbudt, (pr.- og polyfluorerte alkylstoffer – PFAS) har unike vann- og fettavvisende egenskaper. De brukes i dag blant annet som slippbelegg i kokekar, skismøring og i fritidsklær. PFAS-er er tungt nedbrytbare, og enkelte typer fluorforbindelsene er påvist i relativt høye nivåer i miljøprøver. Stoffet kan føre til fosterskader og kreft, og det er mistanke om at slike stoffer kan påvirke immunforsvaret og gi stoffskiftesykdommer. Forbudet har ingen sammenheng med Norges Skiforbunds forbud mot fluor i aldersbestemt langrenn allerede denne sesongen. Fluorproduktene er kostbare og forbundets forbud er et ønske om å holde kostnadene nede for unge utøvere. Kilde: Miljødirektoratet

– Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre folk til å ikke bruke skismøring med fluor av hensyn til miljøet, sier Åsgård.

I Oslo oppfordrer man også folk til å tenke over bruken av fluorsmøring.

– Det hadde ikke forundret meg om man fant de samme funnene her. Karbonets forbannelse er nedbrytingstiden. Et forbud nå vil ikke rette opp for det som allerede er der. Det er litt bekymringsfullt, sier Ole Kristian Sørland, leder for Holmenkollen-løypene i Skiforeningen.