Alexander Isak hilser til de svenske supporterne som hadde tatt turen til Romania for å se de blågule sikre EM-billetten. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Isak fikk rasistiske tilrop. Sa nei da dommeren spurte om han skulle avbryte kampen.

Nok en gang skjemte rumenske hjemmesupportere seg ut i EM-kvalifiseringen i fotball.

Romania – Sverige 0–2

Det kom både apelyder og rasistiske gloser fra tribunene mot slutten av Romanias 0–2-tap for Sverige fredag kveld. Tilropene var rettet mot bortelagets innbytter Alexander Isak, skriver Aftonbladet.

Dommeren Daniele Orsato stoppet spillet, men han satte kampen raskt i gang igjen etter en prat med Isak.

Etter oppgjøret kom det frem at Martin Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad hadde fått muligheten til å avgjøre om kampen skulle avbrytes eller ikke.

– Jeg spurte ham (dommeren) om han hadde hørt det, men det hadde han ikke gjort. Noen minutter senere stoppet han kampen. Det var rasistiske ord og skrik, og slikt skal ikke forekomme.

– Jeg valgte å ikke la det påvirke meg, for det er det de ønsker å oppnå. Dommeren sa at han kunne avbryte kampen, men jeg fortalte ham at det ikke var nødvendig, forteller Isak til Aftonbladet.

Alexander Isak kom innpå i det 78. minutt i Sveriges seier over Romania. PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Roser lagkameraten

Sveriges kaptein Andreas Granqvist er imponert over måten Isak taklet situasjonen på.

– Jeg forsto det slik at kampen var veldig nær å bli avbrutt, men Isak ville at vi skulle fortsette å spille. Det var utrolig sterkt av Isak å ta en slik avgjørelse, særlig med tanke på alderen hans.

Det er ikke første gang Romania havner i rasismetrøbbel. Tidligere i EM-kvalifiseringen kom det rasistiske tilrop fra tribunene under hjemmekampen mot Malta. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) straffet rumenerne med at kampen mot Norge skulle gå for tomme tribuner.

De rumenske tribunene skulle egentlig være tomme i oktoberkampen mot Norge, men UEFA tillot Romania å slippe inn barn. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Tilbakevendende tema

Tomt var det likevel ikke i oppgjøret som endte 1–1 etter Alexander Sørloths overtidsscoring. Romania fikk lov til å slippe 30.000 barn og foreldre innenfor stadionportene. Det vakte sterke reaksjoner i den norske leiren.

– De hiver inn både barn og voksne. Det er null straff, så dette er bare en parodi egentlig. Det er en stor vits. Helt utrolig at de kan gjøre noe sånt og tillate noe sånt. Dette er jo ingen straff, freste landslagets assistenttrener Per Joar «Perry» Hansen etter kampen.

I høst har rasisme i fotballen vært et tilbakevendende tema. Det ble særlig mange overskrifter da Englands 6–0-seier over Bulgaria ble fullstendig overskygget av tilrop fra tribunene.

Stadig flere lag har tatt til orde for at de vil gå av banen i protest om rasisme forekommer under kamper.