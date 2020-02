TV-eksperten reagerte da treneren forklarte formsvikten: – Noe skurrer veldig

Allan Dahl Johansson (21) ble lansert som et av Norges største skøytetalenter på mange år. Siden har resultatene dalt.

Publisert Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Allan Dahl Johansson har hatt en nedadgående resultatkurve. Foto: Sergei Grits / AP

– Jeg vet at det er mye kritikk på meg, landslaget og hva vi driver med. Men jeg vet hva jeg driver med. Jeg tenker ikke bare kortsiktig, men også langsiktig. Jeg vil bygge opp Norge til å bli det beste landet i ti år. Det tar tid, sa Bjarne Rykkje.

Treneren, som erstattet medaljegrossisten Sondre Skarli for to år siden, måtte stå rakrygget og svare på Viasats spørsmål etter VM-nedturen i Salt Lake City.

Allan Dahl Johansson avsluttet VM på favorittdistansen 1500-meter på 18. plass. 21-åringen tok skøyteverdenen med storm etter en rekke gull i junior-VM i 2017 og 2018. Da satte han også flere juniorverdensrekorder.

Denne sesongen har han vært langt fra å hevde seg i toppen, slik det ble spådd.

– Han er ved siden av Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko det største skøytetalentet vi har sett på mange, mange år. Allan har virkelig blitt svakere på skøyter, sa Viasat-ekspert Even Wetten om den nedadgående kurven.

Even Wetten kommenterer skøyter for Viasat. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Skurrer veldig

Rykkje ble bedt om å forklare nedgangen til Johansson. Treneren mener han var avhengig av å bygge opp fysikken til 21-åringen da han ble ansatt, før han kunne trene ham slik han ønsket.

– Først nå har vi et grunnlag som vi kan bygge på. Nå kan vi trene som jeg i utgangspunktet hadde tenkt å trene ham, fortalte Rykkje.

Forklaringen om at Rykkje enda ikke har hatt mulighet til å trene Johansson på måten han har ønsket, kjøpte ikke Wetten. Han stusset over trenerens forklaring.

– Det er noe som skurrer veldig for meg der, sa Wetten og la til:

– Jeg kan ikke være med på at det er en langsiktig plan de har. Det er et av de virkelig store mellomdistansetalentet som ikke får det til å funke. Det er ikke det at det bare skjer i VM. Det har ikke funket hele sesongen. Jeg synes ikke de svarene vi fikk nå gir oss noen verdens ting.

Bjarne Rykkje måtte svare på kritikk etter VM i Salt Lake City. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Har tro på trenerens opplegg

21-åringens beste plassering i et verdenscupløp er 3. plass på 1500-meter fra 2018. Denne sesongen har han 10. plass som bestenotering. Hovedpersonen selv har likevel tro på trenerens opplegg.

– For min egen del har jeg bygget opp fysikken. Jeg har hatt stor fremgang på styrke og sykkel. Jeg «makser» på trening. Neste år kan jeg trene mer på det som gjør meg god. Med den basen jeg har nå kan det gå utrolig fort, sa han selvsikkert.

Rykkje er klar på at laget har fullt fokus på allround-VM på Hamar i slutten av februar, men poengterer at det er grunn til å tro på stor fremgang neste sesong.

– Jeg har veldig tro på fremtiden. Vi har mange talenter. Trener vi de på riktig måte kan det blir bra neste sesong, sa han.