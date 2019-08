Sint sørkoreaner tok flyet til Stockholm for å konfrontere Ronaldo

I en elleve minutters lang video på Youtube forklarer Kwak-Ji-hyuk hvordan han forsøkte å konfrontere den portugisiske superstjernen på et hotell i Stockholm søndag.

Han ønsket svar på hvorfor ikke Cristiano Ronaldo spilte et eneste minutt i en oppkjøringskamp i Seoul nylig, til tross for at det var lovet at Juventus-spilleren skulle få spilletid.

Titusenvis av sørkoreanske, som hadde kjøpt dyre billetter for å se Ronaldo i aksjon, måtte gå skuffet hjem etter at 34-åringen ble sittende på benken under kampen mot K-league All Stars (3-3).

Kwak-Ji-hyuk ble ikke bare skuffet, men også veldig sint, og ønsket svar fra stjernen selv. Dermed kjøpte han like så godt flybillett til Stockholm der Juventus skulle spille Champions Cup mot Atlético Madrid lørdag.

Ignorert

– Hvorfor spilte du ikke i Sør-Korea? ropte den sinte sørkoreaneren i hotellobbyen i den svenske hovedstaden.

Men han fikk ikke svar fra Ronaldo, som for øvrig spilte 70 minutter i 1-2-tapet mot Madrid-laget på Friends Arena.

Da Kwak-Ji-hyuk ikke fikk svar viste han frem en lapp der han hadde skrevet spørsmålet på portugisisk. Uten resultat.

– Til og med da jeg veivet med lappen foran øynene hans ble jeg ignorert, sier han i videoen.

Svindel

65.000 tilskuere ventet forgjeves på å få se Ronaldo spille i oppkjøringskampen for tre uker siden. Ifølge sørkoreanske fans var det en avtale om at Ronaldo skulle spille minst en omgang for Juventus i Seoul. Flere medier skriver også at politiet nå etterforsker arrangøren av kampen for svindel.

Ifølge Kwak-Ji-hyuk, som før dette presenterte seg som Ronaldo-supporter, har ingen planer om å gi seg med det første. Ifølge sørkoreanske medier har han planer om å fly videre til Italia i jakten på svar.