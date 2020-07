Porto vant ligatrofé nummer 29

Porto sikret gullet med seier over rival.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Porto-spillerne jublet for seriemesterskapet. Foto: RAFAEL MARCHANTE / X01620

Porto - Sporting 2–0

Storklubben Porto vant toppserien i portugisisk fotball med 2-0-seier over Sporting Lisboa onsdag.

Danilo Pereira scoret like etter at timen var spilt og Moussa Marega fastsatte 2-0-resultatet på overtid for Sérgio Conceiçãos Porto på Estádio do Dragão onsdag.

Dermed vant klubben sitt femte ligatrofé på ti år og sitt tjueniende totalt. Til tross for pandemien tok supporterne til gatene for å feire klubbens bragd.

Supporterne feiret i gatene da gullet var sikret. Foto: Miguel Angelo Pereira / AP

Den portugisiske storklubben trengte bare ett poeng for å ta ligagullet foran andreplasserte Benfica, som vant 2-0 over Guimarães tirsdag. Med to kamper igjen av sesongen har Porto 79 poeng og Benfica 71 poeng.

De to møtes i finalen i den portugisiske cupen 1. august.

Kvartfinalene i mesterligaen skal spilles i Portugals hovedstad Lisboa når den gjeve konkurransen starter opp igjen 12. august.

Porto vant mesterligaen med nåværende Tottenham-manager José Mourinho i 2004.

