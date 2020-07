Doddo: – Optimismen kommer ikke til å få fotfeste

Doddo

BRANN – START 1–1

Med all respekt for Start, de skal være barnemat for et ressurssterkt lag som Brann. Det var de imidlertid ikke. De var Brann jevnbyrdige.

Brann tapte ikke mot Start, men det føltes sånn. Det føltes som om Brann ble banket opp av et bunnlag. Brann viste ingen tegn på ambisjoner, på være et topplag.

I beste fotballsendetid viste de TV-seerne i stedet så saktegående og seigt spill at den best fungerte som sovemedisin for søvnige supportere. For Start derimot var det en sjelden oppkvikker. De forsto raskt at det var mulig å ta poeng, og respekten de eventuelt hadde for rødtrøyene, forsvant i løpet av få minutter.

Brann våknet til slutt, men da var en tredjedel av kampen unnagjort, og Start hadde skåret ett mål. Det som hadde vært åpent var nå lukket. Plutselig måtte Brann få til det de ikke har lyktes med siden 21. oktober 2018, å snu en kamp. Brann måtte i gang med det de trives aller dårligst med, jakte på mål mot et etablert forsvar. Siden i fjor har de ikke blitt bedre på det. Brann-spillerne sto og sentret til hverandre et lite stykke inn på Starts banehalvdel og gjorde forsvarsjobben til gultrøyene enkel.

Gilbert Koomson klarte riktignok å score et mål – etter en kunstpasning av Forren og et vidunderlig innlegg av Strand – men stort mer enn det hadde ikke Brann å by på. Brann styrte spillet, men det var Start som hadde de største sjansene.

Den niende serierunde kunne endt med at Brann inntok 3. plass på tabellen, i stedet sank de ned på 6. plass, og avstanden opp til Bodø/Glimt og Molde er blitt uoverkommelig. Frustrasjonen er i ferd med å bre seg blant Branns fåtallige fans. Hvis sesongen fortsetter slik den har startet, blir den i beste fall ustabil. Vi supportere kommer til å juble forsiktig den ene helgen og fortvile den neste. Optimismen kommer ikke til å få noe fotfeste.

Lars Arne Nilsen fikk fornyet tillit etter å ha holdt en sagnomsust tale til styret. Ryktene sier at han forklarte Eivind Lunde og co. hvordan han skulle snu den negative trenden. Styret ble overbevist og Lunde gikk etterpå ut og lovet bedre resultater og større underholdning. Det har vi strengt tatt ikke fått. De positive endringene er det vanskelig å få øye på.

Men det er tidlig i sesongen. Det er ennå håp om at Brann finner ut av det. Lars Arne Nilsen har kommet sterkt tilbake før, og jeg blir ikke overrasket om han klarer det igjen.

Det begynner imidlertid å haste. Misnøyen blant supporterne er til å ta og føle på. Det er en misnøye som Brann over tid ikke kan ignorere.

