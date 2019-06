Etter to kollapser på rad mener King Norge bør gjøre tre viktige grep

Norge-Romania 2–2

ULLEVAAL STADION: Det gikk et kollektivt stønn gjennom Ullevaal.

Norge hadde ledet 2–0, akkurat slik de gjorde mot Sverige.

Og akkurat som mot svenskene glapp tomålsledelsen. Med 2–2 måtte fortvilte norske spillere innse at to svært viktige poeng i EM-kvalifiseringen gikk tapt – totalt har fire poeng gått i vasken etter at Norge har ledet med to mål.

– Déjà vu, Sverige, sa en tydelig oppgitt Joshua King etter kampen.

Kings tre bud

Norges nummer syv etterlyste etter kampen et mer kynisk Norge. Så listet han opp tre punkter han mente laget manglet de siste femten minuttene mot Romania.

1. Bruk tid på å feire.

– Det er ikke lett å score mål i fotball. Nyt det. Få den følelsen. Vi bruker kanskje halvannet minutt, bruk tre minutter på å feire. Hva skal dommeren gjøre? Gi gult kort til elleve mann? Det går ikke, mener King.

Faktisk tok det kun 1 minutt og 18 sekunder fra Martin Ødegaard scoret 2–0, til Romania fikk lov til å sette i gang kampen igjen.

2. Ikke endre spillemåte.

– Vi slutter å spille spillet vårt. Vi har en del kontringer det er mulig å spille fremover, men det går helt tilbake til Sten. Han kliner til langt, og vi taper ballen.

3. Ikke være redde for gule kort.

– Dra ned en mann, få et gult kort. Jeg vet at Lars har sagt at vi ikke skal dra på oss unødvendige gule kort, men hvis tre mann får gule kort for å drøye tid eller dra mann, og vi får tre poeng er alle «happy». Vi er altfor snille. Jeg mener det må endres.

Bournemouth-spissen forklarte at landslaget har pratet om å være mer kyniske etter Sverige-kampen, men tror at frykten for å pådra seg de unødvendige gule kortene Lagerbäck misliker er for stor.

– Jeg føler vi er litt som roboter, vi hører på alt og er redde for at vi skal gjøre motsetning til Lars. Ikke én gang sa dommeren «nå må dere komme i gang». Det skjedde gjennom hele kampen. Du får alltid en advarsel først, bruk den og du sparer 30 sekunder her og 30 sekunder der.

– Lagerbäck var forbannet

Da landslagssjef Lars Lagerbäck møtte pressen etter det frustrerende poengtapet, sa han at laget «mistet hodet» sluttfasen av kampen.

Midtbanespiller Markus Henriksen fortalte at den ellers så sindige svensken var forbannet på spillerne i garderoben. Der fikk de klar beskjed om at de ikke var smarte nok, avslørte Hull-kapteinen.

Henriksen, som spilte sin 17. landskamp på rad, gjorde det klart at laget tok til seg beskjedene fra sidelinjen, men at spillerne stresset seg selv.

– Når vi har ballen i relativt enkle posisjoner, søker vi kanskje litt for mye den siste pasningen, slik at vi spiller på oss brudd. Det må vi lære av. I tillegg kan vi se på målene. Det er altfor enkelt.

– Er nødt til å fullføre kampene

Akkurat som mot Sverige, begynte det å glippe etter at klokken passerte 70 minutter mot Romania. Kaptein Omar Elabdellaoui er klar på hvor laget bør begynne:

– Først og fremst varer en kamp i 90 minutter. Det holder ikke å gjøre det bra i 70. Vi må starte med å fullføre kampen og å være på hele veien.

Også venstreback Haitam Aleesami savnet kynisme mot Romania. Han mener Norge er nødt til å være litt sleipere om det skal bli EM-billett.

– Det handler om å ta seg til EM. Spør du meg, gjør jeg alt for å vinne disse kampene. Det hadde vært greit å drepe flyten de får ved 1–2, ved å legge seg ned, drøye tid og skaffe noen frispark, slik at vi får dem ut av kampen.

Må bli klokere

– Vi er veldig skuffet. Det er fryktelig unødvendig, siden det er to kamper vi leder 2–0. Vi ga det bort mot Sverige også, sa assistenttrener Per Joar Hansen etter den skuffende avslutningen mot Romania.

Da spillerne hadde gått av Ullevaal-gresset, lurte både supportere og media: Hvordan klarer Norge å miste en tomålsledelse i to så viktige kamper?

Mot Romania mente «Perry» at Norge burde vært mer kyniske. Han og sjef Lars Lagerbäck la begge merke til at Romania satset alt på utligning – og la igjen spillere på topp.

– Vi må være mye klokere og ikke sende i vei så mange spillere på kontring. Det blir en kontringskamp de siste ti minuttene. Vi gir klar beskjed om at vi må være flinkere til å ha balanse og ikke gå med så mange folk.

Norges assistenttrener mente laget hadde seg selv å skylde.

– Vi må lære oss det her nå. Skal man nå et EM-sluttspill, må man vinne sånne kamper. Det handler om å være klok i alle faser av spillet. Vi har vist i to kamper nå at vi fortsatt har en del å lære.