Norske profiler forlenget med Györ

Det bekrefter klubben på sine nettsider tirsdag. De nye avtalene strekker seg frem til 2022.

I en uttalelse skriver Györ at kontraktsforlengelsene til Oftedal, Brattset og danske Anne Mette Hansen er ledd i målsettingen om å forbli en av verdens aller sterkeste håndballklubber på kvinnesiden.

– Det er litt uvanlig at vi tar så viktige beslutninger allerede i begynnelsen av september, men vi hadde flere gode grunner til å forlenge kontraktene, sier klubbpresident Csaba Bartha.

Han påpeker videre at Györ er svært fornøyd med de aktuelle spillernes prestasjoner, og at man stoler på at de også i fortsettelsen vil være like viktige for laget.

Bartha er også klar på at Oftedal og Brattset tilfører klubben svært viktige kvaliteter. Han skryter blant annet av at Brattset har «en fantastisk første sesong» bak seg i klubben.

Brattset forlot Vipers Kristiansand til fordel for Györ i fjor sommer. Stine Bredal Oftedal kom til klubben ett år tidligere fra franske Issy Paris.

Györ har også Amanda Kurtovic, Kari Aalvik Grimsbø og Veronica Kristiansen i sine rekker.

