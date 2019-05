Cavendish til Kristiansand

Som forberedelsen til Tour de France-forberedelsene har Mark Cavendish bestemt seg for å sykle Tour of Norway fra 28. mai til 2. juni. Det bekrefter han på sin Instagram-konto.

Det var TV2 som meldte om nyheten først.

Den tredje etappen går fra Lyngdal til Kristiansand.

Sykkelrittet går fra vest til øst i Norge, og blir det største etapperittet på norsk jord noensinne. Det er ventet at en rekke av verdens beste sykkelryttere bruker rittet som oppladning til Tour de France.

Boasson Hagen stiller også

Lagkamerat i Dimension Data, Edvald Boasson Hagen, stiller også i Tour of Norway, som i år er en sammenslåing av Tour des Fjords og Tour of Norway.

Dimension Data stiller med følgende lag: Michael Valgren, Julien Vermote, Edvald Boasson Hagen, Mark Cavendish, Rasmus Fossum Tiller og Steve Cummings.

Årets ritt vil starte i Rogaland. Deretter vil det bli etapper i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland.

Mange proffer

Totalt åtte world tour-lag deltar i rittet. Blant de mest kjente finnes Team Ineos (tidligere Sky), Astana, Lotto Soudal, Quick Step og Team Emirates.

- I og med at Tour des Fjords og Tour of Norway tradisjonelt har blitt arrangert på henholdsvis Vestlandet og Østlandet er det gledelig å kunne arrangere den første etappen i det nye rittet fra vest til øst. Tour des Fjords etappene i Agder-fylkene var en svært stor suksess i 2018. Vi har stor tro på at kombinasjonen av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet vil bli en veldig god løsning i 2019, sier daglig leder i arrangementsselskapet Tour des Fjords AS, Roy Hegreberg til rittets hjemmeside.