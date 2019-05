Trenerprofilen vant sitt første trofé etter 20 år. Etterpå takket han fansen til gamleklubben.

Chelsea-manager Maurizio Sarri har en trenerhistorie helt utenom det vanlige. Italieneren jobbet i bank til han var 40 år, før han i 1999 bestemte seg for å satse alt på en trenerkarriere.

Siden har 60-åringen vært trener for 13 klubber i løpet av to tiår. Aldri hadde han klart å vinne et trofé.

Før i går.

Italieneren så laget sitt slå London-rivalene Arsenal 4–1 i europaligafinalen i Baku.

– Jeg er veldig, veldig glad. Trofeet er veldig viktig for oss og vi fortjente å vinne, sa han på pressekonferansen etter kampen.

Fakta: Chelsea – Arsenal 4–1 (0–0) National Stadium (Baku) Mål: 1–0 Olivier Giroud (49), 2–0 Pedro Rodríguez (60), 3–0 Eden Hazard (str. 65), 3–1 Alex Iwobi (69), 4–1 Hazard (72). Dommer: Gianluca Rocchi, Italia. Gult kort: Pedro Rodríguez (56), Andreas Christensen (68), Chelsea. Lagene: Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta, Andreas Christensen, David Luiz, Emerson – N'Golo Kanté, Jorginho, Mateo Kovacic (Ross Barkley fra 76.) – Pedro Rodríguez (Willian fra 71.), Olivier Giroud, Eden Hazard (Davide Zappacosta fra 88.). Arsenal (3-4-1-2): Petr Cech – Sokratis, Laurent Koscielny, Nacho Monreal (Mattéo Guendouzi fra 66.) – Ainsley Maitland-Niles, Lucas Torreira (Alex Iwobi fra 67.), Granit Xhaka, Sead Kolašinac – Mesut Özil (Joseph Willock fra 77.) – Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang. (©NTB) X

Takket fansen til gamleklubben

Før italieneren tok over Chelsea i fjor sommer, var han i tre år trener for Napoli i den italienske toppdivisjonen.

I tre sesonger knivet han side om side med Juventus om Serie A-tittelen, men måtte gi tapt samtlige ganger.

Etter onsdagens finaleseier takket han, overraskende nok, Napoli-fansen.

– Vi slo et godt lag 4–1. Jeg dediserer denne seieren til Napoli-fansen, fordi jeg ikke klare å gi dem denne type glede. Jeg dediserer også seieren til spillerne som gikk glipp av kampen på grunn av skade, sier han.

PHIL NOBLE / REUTERS

Usikker Chelsea-fremtid

Det er i lang tid blitt spekulert om Sarris tid i Chelsea nærmer seg slutten, allerede nå i sommer.

Etter finaleseieren blusset spørsmålene opp igjen på pressekonferansen.

– Jeg elsker Premier League og er heldig for at jeg er i Chelsea, i en av de beste klubbene i verden. For øyeblikket er jeg fornøyd, men jeg må vite om klubben også er fornøyd, sier han.

Nå skal han sette seg ned med ledelsen i klubben for å avgjøre fremtiden.

– Jeg mener klubben må snakke med meg. Vi må snakke om hva klubben kan gjøre for meg og hva jeg kan gjøre bedre for klubben. Så vil vi bestemme oss de neste dagene.

– Føler du at du fortjener å være Chelsea-manager videre?

– Jeg synes det, men det er bare min mening. Bare min mening er ikke nok, avsluttet han.