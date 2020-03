Storturneringen kapret ny dato. Det skaper «mange problemer».

Ufred i tennisverdenen etter at Roland-Garros ble flyttet til høsten.



Folkene bak tennisturneringen Roland-Garros har gjort seg upopulære ved uten å konsultere andre berørte parter har flyttet årets turnering til høsten. Foto: Martin Bureau, AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Grand Slam-turneringen Roland-Garros meldte tirsdag at den i år skal avvikles fire måneder senere enn vanlig. Det har fått mange i tennisverdenen til å reagere.

Det er ikke avgjørelsen om at grusturneringen i Paris ikke kan gjennomføres i mai og juni som har skapt ufred, men at arrangøren uten å avklare det med andre turneringer offentliggjorde at den i stedet skal avvikles i tiden 20. september til 4. oktober.

Det er bare en uke etter US Open, som normalt er årets siste Grand Slam-turnering. Det kolliderer også med en rekke andre turneringer.

– Vi har truffet en vanskelig, men modig avgjørelse i denne unike situasjonen, som har utviklet seg svært raskt, sa president Bernard Giudicelli i Frankrikes tennisforbund.

Det viste seg snart at det også var en avgjørelse som ble fattet uten konsultasjon med berørte parter.

Vasek Pospisil i ATPs spillerråd etterlyser mer samspill fra Roland-Garros-arrangøren. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Tatt på senga

– Det kom som en overraskelse for oss og våre partnere. Verken ATP, USAs tennisforbund eller Australias tennisforbund var varslet om det, sa arrangøren av Laver Cup i en uttalelse.

Lagturneringen skal avvikles i Boston samtidig med det omberammede Roland-Garros.

– Omberammingen skaper mange problemer for oss, og vi vurderer situasjonen, men vi akter fortsatt å avvikle turneringen som oppsatt.

Spillere reagerte også etter at den viktigste grusturneringen plutselig ble plassert midt i hardcourtsesongen.

– Dette er en vanskelig tid, og alle er berørt av viruskatastrofen. Da burde man finne løsninger sammen, ikke drive solospill og treffe arrogante, egoistiske løsninger som påvirker touren negativt, tvitret Vasek Pospisil, som er medlem av ATPs spillerråd.

– Excusez-moi? tvitret Naomi Osaka da hun fikk høre om omberammingen.

Syrlige stikk

US Open-arrangøren åpnet for å flytte på sin turnering, men meldte i en syrlig tone at det ikke vil bli gjort før andre turneringsarrangører, Det internasjonale tennisforbundet, ATP og WTA er konsultert.

– Slike avgjørelser må ikke treffes av en part alene, meldes det.

Onsdag besluttet ATP og WTA at all profesjonell tennis stoppes inntil 7. juni, dagen da Roland-Garros opprinnelig skulle avsluttes.

Deres pressemelding ble avsluttet med nok et stikk til Roland-Garros-arrangøren.

– Dette er ikke en tid for å handle unilateralt, men for å gjøre det i fellesskap. Alle avgjørelser relatert til koronavirusets virkninger krever konsultasjon og samarbeid mellom de involverte parter. Dette synet deles av ATP, WTA, ITF, AELTC, Tennis Australia og USTA, sto det i en oppramsing av sportens viktigste organisasjoner, med ett unntak: Frankrikes tennisforbund.