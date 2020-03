Koronavirus: Verdenscupfinalen avlyst

Den norske eliten i alpint må avslutte sesongen en helg tidligere enn planlagt.

Aleksander Aamodt Kilde og resten av alpinistene får ikke ha verdenscupavslutning i Italia i mars. Foto: Giovanni Auletta / AP

KVITFJELL: Avlysningen ble bekreftet av Italias Skiforbund (FISI) fredag kveld.

Rennene skulle egentlig gå i italienske Cortina d’Ampezzo fra 16.- 22. mars. Etter planen skulle det kjøres både utfor, super-G, storslalåm og slalåm i Italia. Det skulle også være en mixed lagkonkurranse i parallellslalåm.

Ifølge det italienske forbundet håpet de i det lengste at rennene kunne gå uten publikum, men i et møte hos Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal alle nasjonene utenom Italia heller ha stemt for avlysning.

Aftenposten snakket med Aleksander Aamodt Kilde etter fredagens trening i Kvitfjell. Han hadde ingen formening om hva FIS burde bestemme seg for.

– Verdenscupavslutningen blir som det blir. Koronaviruset er ikke noe jeg vet så mye om, og får gjort så mye med. Vi får se hva de bestemmer seg for. Det viktigste er at vi holder oss friske og trygge. Så mye mer enn det får vi ikke gjort noe med, sa Kilde.

Avlysningen betyr at rennene i Kvitfjell i helgen blir de nest siste for Kilde og co. før verdenscupsesongen avsluttes.

Den nye avslutningshelgen for herrene blir i Kranjska Gora i Slovenia med slalåm og storslalåm på programmet.

Før helgen i Kvitfjell leder franske Alexis Pinturault verdenscupen for herrer sammenlagt, 27 poeng foran Kilde. Henrik Kristoffersen er tredjemann, 107 poeng bak Pinturault.

– Vi vet ikke hvor vi vil være til slutt, på grunn av koronaviruset, men vi vil alltid gjøre vårt beste for å kjøre så fort som mulig, sa franskmannen om situasjonen etter fredagens trening i Kvitfjell.

For kvinnene avsluttes nå sesongen i svenske Åre neste helg.

