Misnøye med Ullevaal-gresset: – Helt forferdelig

NORGE-SVERIGE 3–3

ULLEVAAL: – For å være helt ærlig er det en av de vanskeligste kampene jeg har spilt. Banen i dag var helt forferdelig. Det gjaldt både Sverige og oss. Det var vanskelig å kontrollere ballen, sa King etter 3–3-thrilleren mot Sverige i EM-kvalifiseringskampen på Ullevaal.

Han valgte å stå over treningen på landslagsarenaen på mandag. Derfor fikk Bournemouth-spilleren seg en stor overraskelse da han kom til Ullevaal på kampdag.

– Jeg hørte at det ikke er spilt kamp her på fem måneder. Jeg ble veldig overrasket fordi jeg ikke var her på trening i går. Den var altfor løs og humpete. Vi hadde spilt en bedre kamp hvis banen var bedre, hevdet mannen som scoret ett og la opp til et annet i 3–3-kampen.

– Veldig krevende

Håvard Nordtveit mener gressmatten var en ulempe for Norge.

– Hadde det vært Mestalla-banen vi spilt på mot Sverige, hadde vi spilt en helt annen fotball, fastslår midtstopperen.

Mandag trente spillerne på Ullevaal-matten. Da fikk ikke Nordtveit inntrykk av at banen ville bli så utfordrende dagen etter.

– Vi var der i går, og jeg følte ikke at den var så ille da. Men når mange tunge mannfolk springer rundt i 90 minutter, blir banen løsere. Ballen spratt litt i hytt og vær. Hadde det vært Ullevaal midt på sommeren, hadde vi greid å spille oss ut i flere situasjoner, sier han.

Ole Kristian Selnæs beskriver banen som «veldig krevende».

– Det var en dårlig bane. Men det er likt for begge lag, så skal ikke bruke det som unnskyldning, sier han.

Trodde banen skulle bli verre

Sveriges landslagssjef Janne Andersson var ikke like misfornøyd.

– Jeg trodde ikke at den skulle holde så bra som den gjorde. Men det er ikke enkelt å få til et bra teknisk spill der. Den ble ikke så dårlig som jeg trodde den ville bli, og da er det også fint å kunne ha et bra pasningsspill og ta seg fremover på banen med teknikk og kontroll, som flere av spillerne gjorde, sa Andersson på pressekonferansen etter kampen.

Martin Ødegaard ville ikke henge seg opp i Ullevaal-mattens tilstand.

– Jeg har spilt på bedre baner, det skal jeg innrømme. Men matta var lik for begge lag, og for min del var det ikke et stort problem, sier han.