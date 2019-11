Sverre Lunde Pedersen reiser ikke til Polen kommende helg. Sergei Grits / AP

Har tatt flere tester av kroppen: Dropper helgens verdenscup

Sverre Lunde Pedersen (27) beskriver forrige helg som at «håndbrekket var på». Nå velger han å bli hjemme og restituerer seg.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det gikk ikke som Sverre Lunde Pedersen hadde ønsket under verdenscupåpningen i Minsk forrige helg. Han endte tredje sist på spesialitetsdistansen 5000 meter. Da merket han at noe var galt.

– Jeg følte jeg hadde håndbrekket på. Det er sånn det er når kroppen er redusert og i sparemodus. Jeg fikk ikke inn det giret jeg ønsker for å gå fort. Sånn er det av og til, forteller Pedersen.

Derfor har 27-åringen valgt stå over verdenscupløpene i Polen kommende helg.

– Vi tok noen undersøkelsen på Olympiatoppen etter forrige helg i Minsk. Da kom vi frem til at jeg trenger en roligere periode nå i stedet for løp, forteller Pedersen.

Les også Sverre Lunde Pedersen dropper verdenscupløp for å toppe formen. Det kan koste ham 140.000 kroner.

Roligere periode hjemme

Han forteller at det nå blir noen rolige dager med enkel trening. Pedersen er klar på at det ikke ligger noe dramatikk bak valget. Nå håper han å returnere til verdenscuphelgen i Astana 6.–8. desember.

– Jeg har lyst til å ta det med en gang og komme på rett spor igjen. Det er viktig å ikke gå med redusert kropp over lang tid. Hvis jeg ikke tar en pause nå kan det slå negativt ut senere, sier han.

Helgen sett under ett var skuffende sett med norske øyne. Pedersen sto riktignok for den sterkeste prestasjonen. På 1500 meter tok han en sterk 6. plass.

I en pressemelding skrev Norges Skøyteforbund dette om grunnen til at Pedersen står over verdenscupen for en periode:

«Det har ikke gitt noen klare svar, men en mistanke om at kroppen ikke har klart å restituere seg godt nok etter sykkelvelten i Inzell tidligere i høst. Etter samråd med lege og landslagsledelsen velger Sverre å ta en roligere periode hjemme for restitusjon, slik at han vil være klar for større mål senere i sesongen», står det i pressemeldingen.

Les også Skøyteløpene går fra NRK til Viasat. Dette er strategien for å få unge seere til å bry seg.

Sverre Lunde Pedersen tok gull på 5000 meter under VM i enkeltdistanser forrige sesong. Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Lorentzen: – Det var et slag i trynet

Håvard Lorentzen hadde en mørk helg i sesongåpningen sist helg. Ingenting stemte for den olympiske mesteren.

– Det var veldig kjipt å få den smellen. Jeg trener hele året for å prestere bra. Da er det forvirrende å oppleve at det går så dårlig. Det gir ikke akkurat trygghet, sier Lorentzen.

Bergenseren skal delta i lagsprint og 500-meter i helgen. Det norske laget falt på lagsprinten sist helg, og den konkurransen kan bare gå bedre.

På 500-meteren må Lorentzen i utgangspunktet starte i B-gruppen dersom ikke noen trekker seg fra A-gruppen og gir plass til ham. Det betyr at han må gå blant de nest beste og ikke får kjempe om selve verdenscupseieren.

– Jeg kan ikke huske sist jeg var i B-gruppen. Motivasjonen min er å prestere en tid som gjør at jeg er blant de beste igjen og at jeg rykker opp i A-gruppen igjen.

De tre beste i B-gruppen rykker opp i A-gruppen til neste verdenscup.

Når det gjelder hvorfor det gikk så dårlig sist helg, vet Lorentzen fortsatt lite om hvorfor det gikk som det gikk.

– Jeg sprakk på 1000-meteren, men på 500-meteren gjorde jeg egentlig ingen feil. Det stemte bare ikke for meg, sier Lorentzen.

Les også Etter Lorentzens fiaskostart, ville ikke treneren snakke. Dette sier han i dag

Håvard Lorentzen slet under verdenscupåpningen i Minsk. Sergei Grits / AP

Helgens tropp

Under ser den norske troppen som skal delta i helgens verdenscup i Polen.

Herrer:

Allan Dahl Johansson, Aktiv SK (21)

Kristian G. Ulekleiv, Gjøvik SK (23)

Håvard Bøkko, Hol IL (32)

Henrik Fagerli Rukke, Hol IL (23)

Sindre Henriksen, Fana IL (27)

Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL (27)

Hallgeir Engebråten, Nord-Odal IL (19)

Bjørn Magnussen, Spk. Falken (21)

Odin By Farstad, Spk. Falken (21)

Kvinner:

Ragne Wiklund, Aktiv SK (19)

Ida Njåtun, Asker SK (28)

Julie Nistad Samsonsen, Fana IL (19)

Hege Bøkko, Hol IL (28)

Camilla Lund, Leinstrand IL (24)

Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK (24)