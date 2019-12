Silje Solberg storspilte da Norge slo Serbia i VM. DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Herjet da Norge vant tett kamp: – Den beste keeperen i VM

Norge slo Serbia etter en svært tøff VM-kamp i Japan.

Norge - Serbia 28–25 (13–12)

Norge slet seg til en sterk seier over Serbia. Thorir Hergeirssons jenter tok sin tredje strake seier i gruppespillet.

Stine Bredal Oftedal ble toppscorer med syv mål for Norge. Og bakerst storspilte keeper Silje Solberg. Det imponerte landslagssjefen.

– Silje er en av de aller beste keeperne i internasjonal kvinnehåndball. Det har hun vist lenge og vi er glad for å ha henne hos oss, sa Hergeirsson til TV 3 etter kampen.

TV 3-Ekspert Ole Erevik benyttet også anledningen til å hylle Norges målvakt.

– Hun er den beste keeperen i VM, sa den tidligere målvakten.

Solberg var naturligvis svært fornøyd etter kampen.

– Jeg følte jeg klarte å være rolig, det er en veldig god følelse. Så er det alltid noen skudd ønsket å ta. Det var en merkelig kamp. De klarer å åpne oss opp og det var tøft å spille. Men så får vi bedre kontroll på kampen etter hvert, sa Solberg til TV 3.

Oftedal åpnet bra

Norge fikk en langt bedre åpning på kampen mot Serbia, enn det som var tilfellet i mandagens kamp mot Slovenia. Jovana Stoiljkovic åpnet scoringsballet, men etter fire minutter hadde Thorir Hergeirssons lag snudd kampen - mye på grunn av en god norsk kaptein, Stine Bredal Oftedal.

– Stine er kommet mye bedre i gang i denne kampen enn hun gjorde mandag. Hun er mer besluttsom, sa ekspertkommentator Kenneth Gabrielsen på NRKs radiosending.

Oftedal fikk juling i flere dueller, men spilte en solid kamp. Vidar Ruud, NTB Scanpix

Fakta Norge-Serbia 28–25 (13–12) Aqua Dome 925 tilskuere Norge: Silje Solberg, Andrea Austmo Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 7, Heidi Løke 1, Stine Skogrand 3, Silje Waade 1, Stine Bredal Oftedal 7, Kari Brattset Dale 1, Helene Gigstad Fauske, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen, Ingvild Bakkerud, Camilla Herrem 4, Sanna Solberg-Isaksen, Marta Tomac, Malin Aune 4. Toppscorer Serbia: Kristina Liscevic 6. Dommere: Tanja Kuttler/Maike Merz, Tyskland. Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Serbia 8 x 2 min. og et rødt kort. Norge møter Angola torsdag. (©NTB)

– Grisespill

Mot slutten av omgangen så Serbia rødt. Bakspiller Marija Obradovic stod for alle de tre to minutterne til Serbia før pause, som førte til rødt kort. Den siste forseelsen kom da Stine Skogrand ble revet ned, da sistnevnte scoret sitt første mål i kampen.

– Det er jo grisete spill og en soleklar to minutter, sa TV 3-kommentator Daniel Høglund.

Norge kom sterkt mot slutten av omgangen, og kunne gå inn til pause med en 13–12-ledelse. Norge hadde en uttellingsprosent på 48 i første omgang (13 mål på 27 forsøk).

– Ble en sliteseier

Norge-leiren anerkjente at det var en tøff batalje i japanske Kumamoto.

– Du fikk litt juling inne på strekposisjon i dag, Heidi Løke?

– Ja, jeg merka at med en gang jeg fikk ballen var en flokk rundt meg. Jeg skjønte at det kom til å bli min jobb i dag, det skapte mye rom for de andre. Så det gikk bra, sier Løke til Aftenposten.

En av serberne som markerte seg var linjespilleren Dragana Cvijic. Løke fikk kjenne på det fysiske spillet til den høyreiste kraftpluggen.

– Hun er en utrolig god linjespiller, og vi visste at vi måtte passe godt på henne i dag. Dette var en sliteseier, så det var utrolig deilig å vinne, sier Løke.

Heidi Løke annerkjente at kampen mot Serbia ble en sliteseier. DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Stengte buret

Den andre omgangen fortsatte akkurat i samme spor som den første. Norge ledet for det meste med ett mål, mens Serbia fulgte tett etter resultatmessig.

Midtveis inn i den andre omgangen kom Norge inn i en god periode. Bredal Oftedal, Herrem og Emilie Hegh Arntzen var sentrale da Norge økte ledelsen med tre måls margin.

I tillegg stengte Silje Solberg buret bakerst for Norge. Solberg vartet opp med en rekke redninger fra åpent spill, i tillegg til en syvmeter. Solberg fikk også røff behandling av serberne, da hun fikk to skudd i ansiktet før pause.

Keeperen endte med en redningsprosent på rundt 50, og fikk skryt fra kommentatorplass underveis i kampen.

– Dette er den perfekte keeperkampen. Vi har en keeper i absolutt verdensklasse. Hun er linket til Györ neste sesong, og det sier vel sitt, sa Høglund.

Norge hadde god kontroll mot slutten av kampen, og vant til slutt 28–25.

Silje Solberg sto svært godt bakerst for Norge da Serbia ble slått 28–25. Vidar Ruud

Aune: – Godt å være tilbake

Etter å ha slitt med en kneskade var Vipers-spiller Malin Aune tilbake i godt slag for Norge mot Serbia. Aune fikk sine første VM-minutter mot Slovenia på mandag, men hadde en større rolle mot Serbia, da hun spilte 3/4 av kampen på Norges høyreside.

– Du kjenner ingenting til problemen i kneet?

– Nei, ingenting. Og det er jeg veldig glad for, sier Aune, som var glad for å bidra i større grad mot Serbia:

– Jeg synes det var veldig godt å være tilbake igjen, spesielt det å være med å bidra til seier. Jeg fikk flere gode utspill på kant, så det var jeg glad for, sier Aune, som endte kampen med fire scoringer.

Malin Aune er strålende fornøyd over å være tilbake for fullt for Norge, etter å ha slitt med en kneskade de siste ukene. DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Norge møter Angola på torsdag klokka 12.30.