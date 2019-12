Prisvinnerne omflankert av fylkesordfører Kurt Werner Hansen (AP) til venstre og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) til høyre). Foto: Troms fylkeskommune

Idrettstalenter fikk 15.000 kroner i stipend

Til sammen 90.000 kroner ble fordelt på de seks talentfulle utøverne.

Hvert år deler Troms fylkeskommune ut seks idrettsstipender på til sammen 15.000 kroner til hver utøver.

De seks som mottar Troms fylkeskommunes idrettsstipend 2019 er følgende:

• Torinn Håkstad (17 år) fra Lakselvdal skytterlag – skyting og skogsløp

• Ida-Louise Øverland (16 år) fra IK Hind – para friidrett sprint og hopp

• Tora Johansen (21 år) fra Tromsø alpinklubb – alpint – freeski

• Morten Hol (18 år) fra Målselv skiskyttere – skiskyting

• Hans Urset (16 år) fra IL BUL-Tromsø – orientering

• Andreas Rikardsen Leknessund (19 år) – Tromsø Cykleklubb - landeveissykling

Troms fylkeskommune fremhever at dette alle er utøvere som har markert seg på nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine grener.

– Troms fylkeskommune ønsker gjennom stipendene å oppmuntre mottakerne til fortsatt satsing. Årets stipendmottakere er alle gode representanter for sine klubber, kommuner og for Troms, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en uttalelse.