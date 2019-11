Martin Ødegaard og lagkameratene kan se fram til hjemmefordel både i semifinale og eventuell finale i nasjonsligaomspillet om EM-plass i mars. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Drømmetrekning for Norge: Spiller hjemme i eventuell finale om EM-plass

Norge hadde hellet med seg i fredagens trekning og spiller hjemme på Ullevaal i en eventuell omspillsfinale om EM-plass, mot Skottland eller Israel.

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Den kampen spilles 31. mars, og i så fall må Serbia slås i semifinalen samme sted fem dager tidligere. Norge er ubeseiret på Ullevaal i 15 kamper, en rekke som strekker seg over tre år tilbake i tid.

Israel ble trukket som Skottlands motstander i den andre semifinalen. Den kampen spilles på Hampden Park i Glasgow.

Det var Angelos Kharisteas, matchvinner i finalen da Hellas sensasjonelt vant fotball-EM i 2004, som foretok trekningen. Den kunne knapt falt heldigere ut for Norge. At Israel ble trukket inn i omspillet for C-divisjonen, og ikke Romania eller Ungarn, førte også til klarhet i hvor Norge havner i gruppespillet dersom laget kvalifiserer seg til EM.

I så fall skal Lars Lagerbäcks mannskap spille i gruppe D med to kamper på Hampden Park i Glasgow og én (mot England) på Wembley i London. De to motstanderne i Glasgow blir klare når gruppespillet trekkes i Bucuresti 30. november.

Les også Mourinho møtte pressen for første gang som Tottenham-manager: Hyllet forgjengeren

Les også Fantasy-tips: Slik tror eksperten Mourinho kan påvirke spillet

Dansk glede

Også Åge Hareide og hans Danmark kunne glede seg etter fredagens trekning i Nyon. Laget får spille alle sine tre gruppekamper hjemme i Parken i København. Gruppe B er den eneste der begge vertsnasjonene tok seg til sluttspill gjennom den ordinære kvalifiseringen, men Russland får bare to hjemmekamper i St. Petersburg og spiller borte mot Danmark i den tredje.

Dette er semifinalene i nasjonsligaomspillet, som spilles 26. mars:

A-divisjonen: Island – Romania, Bulgaria – Ungarn (x).

B-divisjonen: Bosnia-Hercegovina – Nord-Irland (x), Slovakia – Irland.

C-divisjonen: Skottland – Israel, Norge – Serbia (x).

D-divisjonen: Georgia – Hviterussland (x), Nord-Makedonia – Kosovo.

Vinneren av semifinalen merket (x) får hjemmebane i omspillsfinalen 31. mars.