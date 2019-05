Marcus Pedersen kalt inn på teppet av Strømsgodset-ledelsen etter «uønsket hendelse»

Det skriver Drammens Tidende torsdag.

Avisen skriver at årsaken er at Pedersen dro på byen natten før kampen mot Kristiansund forrige helg, og at han hadde «en oppførsel som ikke er forenelig med å være Strømsgodset-spiller».

Dette skal bare være en av flere uheldige episoder spissen har vært involvert i den siste tiden.

– Marcus Pedersen har vært involvert i en uønsket hendelse som ikke er i tråd med klubbens verdier og det vi ønsker å stå for som klubb, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen til Drammens Tidende.

– Vi har hatt et møte med Marcus og begge parter er enige om at dette er uheldig både for ham og for klubben, sier han videre.

Pedersen har den siste tiden slitt med en skade, men før møtet med Kristiansund ble det meldt fra Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen at spissen var spilleklar. Han var også i troppen, men spilte altså ikke kampen. Det sa treneren var på grunn av at han ikke besto den fysiske testen, noe Drammens Tidende erfarer at stemmer.

Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette får for Pedersen, som tross episoden skal være aktuell for helgens møte med Odd.

– Vi har håndtert saken med de virkemidlene som er tilgjengelige og vil følge opp dette videre, sier Andersen.

Pedersen sier til avisen hatt han ikke ønsker å kommentere saken.