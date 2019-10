Erling Braut Haaland feirer sitt andre mål. JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

Utrolig rekord for Erling Braut Haaland i Champions League

Ingen har gjort det den 19 år gamle nordmannen har klart i sine tre første Champions League-kamper.

Oppdatert nå nettopp

RED BULL SALZBURG-NAPOLI 2–3:

Eventyret tar ikke slutt for Erling Braut Haaland. Etter fire mål på sine to første kamper i Champions League, scoret han to nye mot Napoli onsdag kveld. Til sammen har han altså scoret smått utrolige seks mål på sine tre første kamper i turneringen, noe som ifølge BBC gjør at Bryne-gutten har skapt historie. Ingen har nemlig scoret flere enn fem på like mange kamper. Før onsdag kveld.

En slik statistikk gjør at han nå sammenlignes med spillere som Karim Benzema og Didier Drogba, som også har scoret i sine tre første kamper i turneringen. Det kan også nevnes at superstjerne og verdensmester Kylian Mbappé tirsdag scoret tre Champions League-mål for PSG, men han måtte bruke langt flere kamper – og var eldre – enn Haaland.

Fakta Fotball Champions League menn onsdag, 3. runde: Gruppe E:

Genk – Liverpool 1-4 (0-1)

Mål: 0-1 Alex Oxlade-Chamberlain (2), 0-2 Oxlade-Chamberlain (57), 0-3 Sadio Mané (77), 0-4 Mohamed Salah (87), 1-4 Stephen Odey (88). Salzburg – Napoli 2-3 (1-1)

Mål: 0-1 Dries Mertens (17), 1-1 Erling Braut Haaland (40), 1-2 Mertens (64), 2-2 Haaland (72), 2-3 Lorenzo Insigne (73). Gruppe F:

Inter – Borussia Dortmund 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Lautaro Martínez (22), 2-0 Antonio Candreva (89). Slavia Praha – Barcelona 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Lionel Messi (3), 1-1 Jan Bořil (50), 1-2 Peter Olayinka (selvmål 57). Gruppe G:

RB Leipzig – Zenit St. Petersburg 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Yaroslav Rakitskiy (25), 1-1 Konrad Laimer (49), 2-1 Marcel Sabitzer (59). Benfica – Lyon 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Rafa (4), 1-1 Memphis Depay (70), 2-1 Pizzi (86). Gruppe H:

Ajax – Chelsea 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Michy Batshuayi (86). Lille – Valencia 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Denis Cheryshev (63), 1-1 Jonathan Ikoné (90). (©NTB)

1–1: Erling Braut Haaland setter inn utligningen fra straffemerket. PATRICK STEINER / BILDBYRÅN

2–2: Erling Braut Haaland header inn utligningen. PATRICK STEINER / BILDBYRÅN

Offside

Like etter at dommeren hadde satt i gang kampenn på en stappfull Stadion Salzburg, fikk gjestene kampens første sjanse – og den var stor. Salzburg-keeper Cican Stankovic reddet imidlertid avslutningen fra Dries Mertens.

Haaland satte ballen i mål etter bare åtte minutters spill med et velplassert skudd. Men målet ble annullert for offside, og nordmannen ble snytt for sitt femte Champions League-mål.

Et drøyt kvarter uti kampen var Mertens på farten igjen. Et lynkjapt angrep endte med at belgieren banket ballen inn i mål fra skrått hold, over hodet på keeper.

De neste minuttene var det Haaland-show foran 30.000 østerrikere. Bryne-gutten var involvert i tre store målsjanser og herjet med Napolis forsvarere. Ingen av mulighetene ble omsatt i scoringer, men dette lovet godt for det som skulle komme senere i kampen.

Iskaldt straffespark

Erling Braut Haaland er ikke den eneste profilen på Salzburg, og etter 40 minutter skaffet Hee-Chan straffe da han ble felt på vei mot Napolis mål. Men det var ingen tvil om hvem som skulle avslutte fra 11-meterskmerket. Det gikk knapt ett sekund fra dommeren blåste til 19-åringen hadde tatt ballen og markert tydelig hvem som bestemmer.

Selvtilliten er det ingenting å si på. Braut Haaland stoppet opp i tilløpet og ventet til keeperen hadde slengt seg og trillet ballen enkelt og greit i motsatt hjørne. En smått utrolig rekke med scoringer i hver av sine tre første Champions League-kamper for målmaskinen.

Erling Braut Haaland i duell med Kalidou Koulibaly. Kerstin Joensson / AP

Kampen tok fyr

Andre omgang var på langt nær like fartsfylt som de første 45 minuttene. Men med spillere som Dries Martins på banen, kan det meste skje. I det 64. minutt fikk han stå alene på bakerste stolpe og banket inn ny ledelse til bortelaget.

Og nå tok det virkelig fyr. Og i hovedrollen: gjett hvem. Braut Haaland fikk ganske uforstyrret heade utligningen i mål fra kort hold bare minutter etter Napolis scoring, og kongen av Salzburg ble hyllet av elleville hjemmefans.

Men det tok bare sekunder før jubelen stilnet, for innbytter Lorenzo Insigne ga gjestene ledelsen igjen. Etter scoringen skapte hjemmelaget svært lite, og Napoli hadde grei kontroll på kampen. Tapet gjør at Salzburg står med tre poeng på tre kamper og ligger dårlig an med tanke på avansement. Liverpool vant sin kamp mot Genk og er nummer to i gruppa bak Napoli.

Haaland er et av de mest brennhete navnene i Fotball-Europa om dagen, og Twitter er fullt av fotballsupportere som ønsker seg nordmannen i julegave til sin klubb. Spesielt er det mange i den røde delen av Manchester som har fått med seg at forbindelsen til Ole Gunnar Solskjær er tett.

Andre er opptatt av målrekorden og påpeker at visse verdensstjerner måtte bruke langt mer tid på å score seks mål...