Gallestein satte Ruben Gabrielsen ut av spill i ei uke. Nå er han tilbake for fullt. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Molde-stopperen forklarer landslagsforfallet: Ble kjørt til sykehus med store smerter

Ingen i MFK skjønte hvorfor Ruben Gabrielsen hadde så vondt i magen. Da diagnosen var klar, måtte han ligge på sofaen i ei uke.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

MFK-stopperen forteller nå om hva som skjedde da han forsvant fra MFK-trening og måtte melde forfall til landslagets kamper mot Spania og Romania.

– Det var veldig smertefullt, det var som å ha skikkelig hold hele tida. Jeg klarte ikke å trene og ble kjørt til sjukehuset flere ganger for å finne ut hva som var galt. Til slutt ble det konkludert med at jeg hadde gallestein, sier Gabrielsen.

Meldte forfall til landskampene

Han fikk treningsforbud siden smertene ble verre hvis han var i aktivitet.

– Gallestein funker dårlig i kombinasjon med høy puls. Det var skikkelig vondt hver gang jeg skulle spille fotball. Derfor måtte jeg ta det med ro i over ei uke. Jeg lå bare på sofaen og slappet av, jeg fikk ikke gjøre noe fysisk. Det kan komme ut av systemet som oppkast eller avføring, det er det vi tror skjedde her. Heldigvis slapp jeg å gjøre noe inngrep. Nå er jeg fin igjen og ferdig med dette. Man lærer seg å sette pris på helsa, det er helt sikkert, smiler Gabrielsen.

Ruben Gabrielsen sammen med Mathias Normann og Even Hovland før landskampen mot Sverige på Friends Arena i september. Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Han var med i landslagstroppen mot Malta og Sverige i september og fikk ny tillit til kampene mot Spania og Romania.

– Det var selvfølgelig kjedelig å melde forfall til landslaget. Det er kjipt, men jeg får ikke gjort noe med det. Jeg hadde så vondt at det var umulig å jogge, da var det greit å akseptere at jeg ikke kunne dra på samling. Det hadde vært verre med en liten skade som hemmet meg. Nå var det ikke noe jeg kunne gjøre, sier Gabrielsen.

Spilleklar mot Haugesund

Nå er kapteinen tilbake for fullt og kjemper med Vegard Forren og Martin Bjørnbak om de to plassene i midtforsvaret.

-Jeg har trent for fullt noen dager og er klar til kamp. Så får vi se hvem Erling (Moe) velger på søndag, sier Gabrielsen.

Hjemmekampen mot Haugesund er det sjette siste hinderet på veien mot seriemesterskapet.

– Jeg skjønner at folk snakker om gull, det er sånn det skal være når vi ligger på toppen. Det skal være en snakkis. Vi har seks kamper igjen og er i en god posisjon. Nå skal vi bare fortsette det vi har gjort hjemme denne sesongen. Vi vet at Haugesund er et godt og tøft lag som fikk en opptur mot Rosenborg sist. Vi gleder oss veldig, men har respekt for Haugesund. De er et fryktelig lojalt lag som står på for hverandre. De ligner litt på Lillestrøm, for de jobber hardt og sprekker aldri opp. Slike lag er vanskelig å spille mot. Hvis vi får fart på ballen og scorer først, blir det en fin kamp for oss. Da åpner matchen seg og vi får en stor fordel. Hvis de scorer først, legger de seg ned og vi må jage scoring, fastslår Gabrielsen.

Ruben Gabrielsen er tilgjengelig når trener Erling Moe skal ta ut startelleveren til søndagens kamp mot Haugesund. Bjørn Brunvoll

Forhandler om ny kontrakt

Han har fortsatt ikke forlenget kontrakten med MFK, som går ut om to måneder.

– Vi har kommet lenger i samtalene og det er framgang, men vi er ikke enige om noe foreløpig. Det er det jeg har lyst til å si akkurat nå, sier Ruben Gabrielsen.

PS: Søndagens kamp sendes på Eurosport Norge klokka 18. Den kan også følges på 1FM og Rbnetts tekst-live.