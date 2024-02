Bare Belgia og Spania mangler på listen.

– Det er viktig at vi i EU står sammen om de helt grunnleggende verdier innen idretten. Det skal være opp- og nedrykk, og suksess skal være basert på sportslige prestasjoner. En liga for de rikeste er skadelig for idretten. Jeg gleder meg over dette krystallklare signalet til europeisk fotball og resten av idrettsverden, sier Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

EU-domstolen konkluderte i fjor høst med at superligaplanene ikke er i strid med EUs regelverk, men det er altså betydelig motstand mot planene fra politisk hold i medlemsnasjonene.

Real Madrid, Barcelona og Juventus er kjent som forkjempere for en klubbstyrt europeisk superliga. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, og Tottenham trakk seg ut da planene ble kjent i 2021.