Mandag ble kvinnenes tropp til VM i skiskyting komplett. Den siste plassen ble holdt åpen til etter EM, som ble avsluttet i helgen.

Ida Lien fikk plassen på bekostning av Maren Hjelmeset Kirkeeide.

– Jeg var litt overrasket over uttaket. Jeg var ganske sikker på at det var Maren Kirkeeide som skulle få den siste plassen, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde til VG.

Kirkeeide reiste hjem fra EM med gull på normaldistansen, jaktstarten og mixed stafetten, og sølv på sprinten. Lien tok gull på sprinten og mixed stafetten, og ble nummer fire på normaldistansen og jaktstarten.

– Ida Lien ble tatt ut fordi hun har større langrennskapasitet. Men hun har vært ustabil skytemessig, spesielt på stående. Det hadde vært fullt fortjent om Kirkeeide ble tatt ut etter hennes prestasjoner i EM, fortsetter Lunde.

VM i skiskyting 2024 begynner 7. februar med blandet stafett. Mesterskapet deles mellom NRK og TV 2, og kan også følges i VG Live.

UTELATT: 20-årigen Maren Kirkeeide må se VM fra sofaen. Foto: Geir Olsen / NTB

Per Arne Botnan, landslagssjef i skiskyting, sier at de gjerne skulle hatt med begge.

– Maren presterte bra i EM, men Ida har det klart beste resultatet i verdenscup. Det er en totalvurdering av det som har blitt prestert i forkant, forteller Botnan til VG.

FÅR GÅ: Lien var med gullaget da Norge ble verdensmestere i stafett i 2021. Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a / Pa Photos / NTB

Han er ikke overrasket over NRK-ekspert Lundes uttalelser.

– Ola Lunde har som utgangspunkt at han alltid skal være uenig med oss, sånn at det blir litt diskusjon. Så det er ikke uvanlig at Ola er uenig.

Til det svarer Lunde:

– Botnan sier alltid det om meg når jeg er uenig. Det er to ganger jeg har ment noe i år. Det har vært mange uttak der jeg ikke har sagt noe.

Kirkeeides beste resultat i verdenscup er en 29. plass denne sesongen. Lien ble nummer ni på normaldistansen i siste verdenscuprunde i Anterselva, etter det hun beskriver som «et helvete» av en høst.

Botnan argumenterer for at det er best for Kirkeeides utvikling at hun får gå på det nivået hun går på nå – nivået under verdenscupen.