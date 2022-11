Håndball-EM 2022 kvinner: Kamper og sendeskjema

De norske håndballjentene skal igjen forsvare et EM-gull. Mesterskapet spilles i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro fra 4. til 20. november. Her er en fullstendig oversikt over håndball-EM 2022 som går på TV3 og Viaplay.