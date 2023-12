Etter en tiendeplass forrige sesong har lillebror i Katalonia feid over nesten all motstand denne sesongen.

Med 4-2 seier i Katalonia-derbyet mot Barcelona går Girona forbi Real Madrid og inntar førsteplassen etter 16 serierunder.

Gutta fra den lille byen en times kjøretur nord for Barcelona står med 13 seire, to uavgjort, og kun ett tap så langt.

Artem Dovbyk sendte Girona foran etter tolv minutters spill.Robert Lewandowski headet inn utligningen kort tid senere, men Girona slo til igjen før pause etter en vakker scoring fra Miguel Gutiérrez

Innbytter Valery Fernández la på til 3-1 etter to minutter på banen, før Ilkay Gündogan tente et håp to minutter ut i tillagt tid.

Det håpet ble slukket kontant av Cristhian Stuani fjernet det femte overtidsminuttet.

Med det kan lillebror i Katalonia juble for sin første seier mot Barcelona noensinne.