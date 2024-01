Det skjedde helt mot slutten av Bessebergs frie forklaring i Buskerud tingrett.

Han reagerte blant annet kraftig på hvordan aktor, Marianne Djupesland, innledet saken tidligere i uken med å påpeke at politiet hadde gitt etterforskningen mot Besseberg kallenavnet «Janus». Det er en romersk gud med to ansikter.

– Det er en karakteristikk av meg som jeg finner svært sårende og også uakseptabel, sa Besseberg.

Det er snart seks år siden 77-åringen opplevde å få Økokrim på døren hjemme på Vestfossen. Besseberg har ikke kommentert saken i media siden april 2018.

I vitneboksen i dag tok han også et oppgjør med media.

– Det har vært en enorm påkjenning for meg og familien å måtte leve med så alvorlige anklager over så mange år. Det har vært alvorlige anklager som media har klart å gjøre enda mer alvorlige, med grove og feilaktige opplysninger, som gradvis har endt opp i en unison forhåndsdømming av meg, sa Besseberg.

– TV 2 har kalt meg «Skandalepresidenten», la han til - og siktet trolig til VG-podkasten med samme navn.

Spesielt har påstander om at Besseberg skal ha bidratt til å skjule russisk doping tynget nordmannen.

– Jeg har kjent meg fullstendig forsvarsløs og er egentlig veldig glad for at vi sitter her i dag, fortalte han.

Besseberg ledet Det internasjonale skiskytterforbundet i 25 år før han ble tvunget til å gå av i 2018. Nå risikerer han flere år i fengsel: Økokrim mener han har tatt imot dyre klokker, eksklusive jaktreiser og russiske prostituerte.

Ifølge en granskingsrapport, der IBUs granskere fikk tilgang på politiavhørene med Besseberg, skal 77-åringen ha innrømmet sex med russiske prostituerte. Det har han senere gått tilbake på.

I dag fortalte Besseberg om det første avhøret etter razziaen i 2018:

– Jeg hadde vært ute på revejakt hele natten og kun sovet et par timer da Økokrim ringte på døren hjemme hos meg. Jeg lurte på hvem som hadde iscenesatt dette. Avhørene bar helt klart preg av at jeg knapt hadde sovet på to døgn, og at jeg oppfattet spørsmålene til den østerrikske avhøreren som helt hinsides. Han avbrøt meg dersom det var noe han ikke ønsket å høre. Han fokuserte kun på momenter som var relatert til russerne og avhørene fremsto for meg som ensporet, sier Besseberg.

Han nekter all straffskyld:

– Det som har gitt meg styrke til å stå oppreist i denne stormen er at jeg ikke kan se at jeg har gjort noe galt. Jeg har forsøkt å bygge bro mellom øst og vest. Personlig har jeg hverken latt meg kjøpe, akseptert tilbud om prostituerte, manipulert tildeling av konkurranser eller dopingprøver, eller forskjellsbehandlet nasjoner eller personer.

Besseberg snakket om «anonym synsing» fra noen som har ønsket ham vekk.

– Beskyldningene står i grell kontrast til den oppfatningen jeg opplevde i løpet av 25 år som president. Jeg ble oppfordret gang på gang til å stille til gjenvalg, fortalte han i sal 2 i Hokksund torsdag.

Den tidligere idrettstoppen er nå ferdig med sin frie forklaring, og skal utspørres av aktor i saken.