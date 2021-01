Sundby hyller sønnen etter hjerteoperasjon: – En utrolig modig 7-åring

LYGNA (VG) Martin Johnsrud Sundby (36) ble skremt da sønnen Markus (7) fikk hjerteflimmer. Hans egen erfaring med sykdommen skapte trygghet i en vanskelig tid.

ÅPEN OG ÆRLIG: Martin Johnsrud Sundby satser mot ski-VM. Samtidig har han hatt en vanskelig tid på hjemmebane. Foto: Terje Pedersen

Til tross for en skikarriere som strekker seg over 16 år og et liv i offentligheten, har Martin Johnsrud Sundby forsøkt å verne om privatlivet.

I en ny dokumentarserie på NRK, som hadde premiere i helgen, slipper han kameraene tett på for første gang.

Og i andre episode av serien slippes seeren inn når sønnen Markus (7) må ligge på Rikshospitalet i to dager. Han har fått hjerteflimmer flere ganger og må gjøre et inngrep.

– Det jeg driver med og mine problemer, det fjaset som skjer på en skistadion, blir veldig lite. Perspektivene kommer, og det som virkelig betyr noe blir veldig fremtredende, forteller Sundby om situasjonen som oppsto i oktober i fjor.

Han har selv slitt med hjerteflimmer gjennom karrieren, og kjenner fremdeles tendenser når treningsøktene blir for intense.

Hans egen erfaring med sykdommen skaper både trygghet og redsel.

– Det er trygt på en måte. Når det skjer noe med hjertet er det lett å bli veldig, veldig redd. I og med at jeg har hatt dette selv, vet jeg at det er ufarlig og kan roe med ned med det. Men det å ha en liten gutt hjemme som ligger med 230 i puls i tre-fire timer på sofaen og er helt borte, det er ubehagelig. Den ufarlige delen må slå inn for at vi skal kunne finne roen på det, forteller 36-åringen.

Imponert av sønnen

Operasjonen på Rikshospitalet var vellykket og det går bra med Markus i dag.

I dokumentaren får man se en tårevåt Sundby fortelle om sønnens problemer. Markus er naturligvis redd, men takler situasjonen på imponerende vis.

– Han er en utrolig modig 7-åring som imponerer meg nesten daglig. Han er et helt eget menneske, og jeg har ikke noe med det der å gjøre. Han er en fin fyr, smiler skistjernen.

Sundby sier denne perioden var utrolig krevende for familien, men han ønsket likevel ikke å vike fra prinsippene om en ekte og ærlig dokumentar.

– Den episoden i høst var utrolig krevende. Man lærer mye om seg selv. Det blir relasjoner og opplevelser på et helt annet nivå. Det er spesielt å vise det frem, men likevel, det har vært en del av mitt liv i høst og det er det vi prøver å gjengi, forteller han.

Drømmer om «amerikansk» avslutning

I fjor vår ble Sundby vraket til landslaget. Den meriterte løperen har fortsatt satsingen på egen hånd, med VM 2021 som det store målet. 36-åringen tok sitt første individuelle VM-gull på 15-kilometeren i Seefeld 2019, noe som gjør han forhåndskvalifisert til samme distanse i årets VM.

Mesterskapet i Oberstdorf nærmer seg med stormskritt, men gjennom sesongen har Johnsrud Sundby vist få tegn på at storformen er i anmarsj. Etter tiende plass på søndagens tremil gikk han langt i avskrive seg selv fra femmilslaget i VM.

Drømmen er likevel fremdeles å avslutte sesongen og dokumentarserien med en VM-medalje.

– Det hadde vært en veldig amerikansk historie hvis vi klarer å få til det, og jeg tror alle involverte drømmer om at det skal bli scenarioet.