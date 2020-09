Direkte: Vålerenga-spissen ryster Molde

Nære for VIF! Borchgrevink finner pannebrasken til Kjartansson, som styrer ballen mot det lengste hjørnet. Der står Sinyan og klarerer vekk. Usikker på om Linde hadde vært etter den!

Nære for VIF! Borchgrevink finner pannebrasken til Kjartansson, som styrer ballen mot det lengste hjørnet. Der står Sinyan og klarerer vekk. Usikker på om Linde hadde vært etter den!

Sahraoui prøver et veggspill, men den har Hussain lest.

Sahraoui prøver et veggspill, men den har Hussain lest.

Selvsagt gjør han det! Etter hat-tricket i første kamp følger han opp med en ny scoring her. Borchgrevink kommer rundt på høyre og slår inn. En fra-mot-bevegelse lurer Bjørnbak fullstendig, og dermed har Vidar Örn Kjartansson rykker seg fri og kan enkelt sette inn 1-0 ved nærmeste stolpe.

Mål for Vålerenga!

Etter 18 minutter med mer eller mindre stillhet drar Vålerenga-supporterne i gang med «Kom igjen, Enga». Tror hjemmelaget kan trenge det, for etter totaldominans de første ti minuttene har kampbildet snudd fullstendig.

Etter 18 minutter med mer eller mindre stillhet drar Vålerenga-supporterne i gang med «Kom igjen, Enga». Tror hjemmelaget kan trenge det, for etter totaldominans de første ti minuttene har kampbildet snudd fullstendig.

Enorm mulighet for Sheriff Sinyan! Glimrende slått av Ulland Andersen. Moldes midtstopper er knusende overlegen på bakre stolpe, men header den like utenfor.

Enorm mulighet for Sheriff Sinyan! Glimrende slått av Ulland Andersen. Moldes midtstopper er knusende overlegen på bakre stolpe, men header den like utenfor.

Vålerenga sender opp samtlige. Molde ligger ikke igjen med noen. Kun Adekugbe som ligger igjen for Molde, utenom de to som ligger på sekstenmeterstreken.

Vålerenga sender opp samtlige. Molde ligger ikke igjen med noen. Kun Adekugbe som ligger igjen for Molde, utenom de to som ligger på sekstenmeterstreken.

15′ DEL