Magnus Carlsen ga fra seg ledelsen

Magnus Carlsen hadde to poengs ledelse i St. Louis Rapid & Blitz etter det første partiet torsdag, men remis og tap i de to neste førte Wesley So til topps.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Magnus Carlsen rotet bort ledelsen. Foto: Heiko Junge

Etter at alle har møtt alle i hurtigsjakk over tre dager er So i ledelse ett poeng foran Carlsen, to foran Jan Nepomnjasjtsjij og Aleksandr Grisjtsjuk. De to siste dagene handler det om lynsjakk, der alle møter alle hver dag.

– Det har vært en flott dag for meg. Magnus er den klart beste spilleren, og han vant alle sine partier i går, så jeg hadde ingen tanker om at jeg kunne gå forbi ham i dag, sa So til Chess24.

Da hadde han nettopp slått Pentala Harikrishna, mens Carlsen samtidig tapte for Gristsjuk.

Carlsen slo Alireza Firouzja i dagens første parti og forlenget dermed sin seiersrekke til fire partier. Med svarte brikker beseiret han den unge iraneren etter 26 trekk. Dermed var han oppe i to poengs ledelse.

Les også Stadig flere nordmenn bruker Strava. For Torbjørn (32) ble treningsappen et mareritt.

Respektløst

Neste parti spilte han med hvite brikker mot den unge amerikaneren Jeffery Xiong, som gikk respektløst til verks og skaffet seg en lovende stilling, blant annet ved å komme to bønder over på brettet. Det så vanskelig ut for Carlsen, men på velkjent vis spilte han seg tilbake i partiet og så ut til å være på vei mot seier likevel.

I et svært dramatisk sluttspill der begge var i tidsnød så partiet til å vippe Xiongs vei, før det likevel endte i remis etter 62 trekk.

Wesley So vant sitt parti mot Levon Aronian og var dermed bare ett poeng bak Carlsen før den siste runden med hurtigsjakkpartier.

Utnyttet feil

I det siste partiet lå Carlsen godt an med svarte brikker, men et dårlig tårntrekk ga Aleksandr Grisjtsjuk initiativet, og russeren omsatte i seier etter 46 trekk.

– Jeg tenkte at han ville finne på noe overraskende. Det var ikke enkelt å løse stillingen med lite tid, men jeg klarte å vinne, sa Gristsjuk til Chess24. Han er oppe å delt 3.-plass før lynsjakken.

– Min eneste ambisjon for turneringen var å greie 9.-plassen, for det er aldri hyggelig å ende sist. Første dag spilte jeg som en nybegynner, men siden har jeg spilt rimelig bra, sa russeren.

(©NTB)