Her brytes en fryktelig femårsperiode for sørlandsk friidrett

Fredag kveld løp Even Meinseth (til høyre) fra Grimstad inn til tiden 10,69 i svak motvind, og vant med det NM-gull på 100 meter i Bergen, ett hundredel foran Mathias Hove Johansen. Foto: Paul S. Amundsen

200 NM-gull i friidrett var delt ut i perioden 2015 til 2019 – uten at Sørlandet hadde tatt et eneste. Men i helga satte Even Meinseth endelig et punktum for den begredelige statistikken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn