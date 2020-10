Etter forrige mesterskap, endte OL-vinneren opp med korona. Nå er han tilbake for å kjempe om gullmedaljer.

Sist det var mesterskap i Vikingskipet, endte gullgutten opp med korona et par uker senere. I helgens skøyte-NM har Håvard Lorentzen andre utfordringer.

Håvard Lorentzen kan ikke ta en NM-tittel på 500 meter for gitt. I Vikingskipet kjempes det om gull på enkeltdistanser. Foto: Geir Olsen/NTB

Bergenseren ble smittet av kjæresten Hege Bøkko. Hun fikk viruset av sine foreldre, som var tilskuere på Hamar der datter og svigersønn konkurrerte i VM like før Norge ble stengt. Heldigvis gikk det bra for alle.

Lorentzen er tilbake for fullt, bedre enn på lenge. Foran fredagens NM-start på 500 meter i Vikingskipet, er sprinteren opptatt av noe helt annet. Han har fått en god konkurrent på hjemmebane. Bjørn Magnussen er i farten.

– I løpet av fire testløp har han slått meg to ganger på 500 meter, sier Lorentzen.

Bjørn Magnussen på plass i Vikingskipet. Fredag kveld gjelder det. Foto: Privat

Så at det var mulig

Da 28-åringen ble olympisk mester i Pyeongchang i 2018, hadde også Magnussen OL-kvalifisert seg, ifølge kravene til Det internasjonale skøyteforbundet (ISU). På grunn av at Olympiatoppen er litt tøffere, fikk han ikke dra.

– Jeg satt på hotellrommet i Inzell og så ham vinne. Det var kanskje like greit at jeg ikke ble tatt ut. OL handler om å prestere, sier trønderen.

22-åringen har vært treningskamerat med Lorentzen helt fra det året han tok OL-gull.

– Da jeg ble droppet fra OL, ble jeg ganske sugen. Og det ble motiverende å se at han jeg har trent sammen, med lykkes så bra, sier den yngste.

Skøyteløperne Håvard Lorentzen (foran) og Bjørn Magnussen kikker på utstillingene på Skøytemuseet. De var der i april 2019 da elitelagene ble presentert den gangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vinn-vinn

For Lorentzen betyr det også mye å ha en som jager ham på hjemmebane. For alle internasjonale løp er avlyst før jul. Usikkerheten er stor om det blir noe i det hele tatt denne sesongen.

– Jeg ser ikke veldig lyst på det, innrømmer Lorentzen, som uansett synes det er kjekt å ha fått en tøff rival.

Begge har gått raskere i norgescupen her hjemme denne sesongen enn de gjorde i fjor.

De beste tidene i år med perser i parentes: Lorentzen: 35,7 (34,28). Magnussen 35,15 (34,94).

Det er umulig å sammenligne tider, siden Lorenzens personbeste er fra rekordisen i Salt Lake City, Magnussens fra Inzell. Også det en høydebane.

– Uansett har vi klart å revansjere oss fra fjoråret, sier den eldste. Han slet med en hofteskade i fjor. Nå slipper Lorentzen å tenke så mye på det.

Fakta NM enkeltdistanser

Fredag: 500m menn, 1500m kvinner, 5000m menn.

Start kl. 15.30 Lørdag: 500m kvinner, 1500m menn, 3000m kvinner. Start kl. 12. Søndag: 1000m kvinne, 1000m menn, 5000m kvinner, 10.000 m menn. Start kl. 12

Trener Jeremy Wotherspoon ser at Håvard Lorentzen er bedre enn på lenge. Foto: Carina Johansen / NTB

Skader er noe herk

Magnussen fikk en prolaps i ryggen i fjor, som han har klart å få under kontroll. De tunge vektene er droppet.

Den lovende utøveren mener det er bra for begge at de kan pushe hverandre.

– Vi må prestere når det er løp, og i helgen blir det ekstra spennende. Håvard skal ikke få noe gratis.

For to år siden gikk løperen fra Sportsklubben Falken inn til NM-sølv etter mesteren. For fire år siden sto han på pallens tredje trinn. Begge gangene var Lorentzen vinneren.

Bjørn Magnussen og Håvard Lorentzen er både lagkamerater og konkurrenter. Foto: NTB scanpix

Må ha utfordringer

Landslagstrener Jeremy Wotherspoon mener at begge har utviklet seg denne sesongen:

– Bjørn er blitt mer moden mentalt og emosjonelt. Han bruker tidligere erfaring til å komme seg videre og forstår bedre den informasjonen han får.

Canadieren opplever at Magnussen har klart å stabilisere seg på et høyere nivå. Når det gjelder Lorentzen, ser ikke sprinttreneren noen svakheter i trening.

For sjefen er det plusser og minuser ved at det ikke er mulig å konkurrere på bortebane.

Han mener plusset er at løperne ikke blir så opphengt i konkurranse hver eneste helg og kan trene mer og bedre over lengre tid. Minuset er at de også trenger motivasjon på kortere sikt.

– Hvis de kjeder seg på isen, fordi konkurranser internasjonalt droppes, vil treningen lide. Men da er det heldigvis godt at vi har fått opp flere som kan utfordre hverandre.