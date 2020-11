Tre nye landslagsspillere har testet positivt på corona: – Ikke spesielt overraskende

Bodø/Glimts Patrick Berg (22) og Marius Lode (27), samt Rosenborg-spiller Markus Henriksen (28), har testet positivt på corona. Alle var en del av den opprinnelige landslagstroppen til Lars Lagerbäck til kampene mot Israel, Romania og Østerrike.

TESTET POSITIVT: Marius Lode og Patrick Berg (liggende) under kamp for Bodø/Glimt tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det melder Norges Fotballforbund selv i en pressemelding fredag formiddag. Nyheten kommer nøyaktig én uke etter at lagets visekaptein Omar Elabdellaoui testet positivt – som ga heftige konsekvenser for landslaget:

Først ble Romania-kampen avlyst da Norge fikk klare føringer fra helsemyndighetene om ikke å reise til Bucuresti, deretter kastet Norge sammen et nødlandslag som representerte nasjonen i 1–1-kampen mot Østerrike onsdag.

Hverken Henriksen, Lode eller Berg var med på turen til Østerrike. De har oppholdt seg på hotellet i Oslo og heller ikke vært på trening med klubblagene i Trondheim eller Bodø.

– Spillerne som har avgitt positiv prøve har vært i karantene på spillerhotellet siden landslagssamlingen ble avsluttet lørdag. De ville ikke risikere smittespredning ved å reise hjem, og har fulgt smittevernreglene med bruk av munnbind og praktisert sosial distanse. Spillerne har ikke hatt kontakt med andre personer, sier landslagslege Ola Sand i pressemeldingen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad deltar på VGTVs sending fredag formiddag og reagerer slik på nyheten på direkten:

– La meg først si at det ikke er en god situasjon for de som er smittet, hverken for spillerne, laget eller klubbene de vanligvis spiller i. Det er en risiko . Det ser vi i smitteutbruddoppklaringene i norske kommuner. At hvis en person har vært syk som har hatt nærkontakt med andre, blir det noen smittetilfeller i den omgangskretsen. Det er ikke spesielt overraskende, sier Nakstad – og sikter til at landslagsspiller Elabdellaoui fikk påvist corona først.

– Hva synes du om håndteringen til landslaget etter smitteutbruddet?

– Jeg vet at landslaget har vært veldig flinke til å teste og følge opp disse spillerne. Det er et veldig strengt regime etter UEFA-protokollen og den rutinen vi har i Norge. At spillerne testet regelmessig. Derfor fanger man opp dette her, sier Nakstad.

– Hva tenker du om toppfotballen generelt etter disse sakene – du har også Rosenborg-saken fra torsdag, der de innrømmet å ha brukt A-lagsspillere i en turnering som egentlig var for B-laget?

– Jeg tenker at de fleste forholder seg til disse reglene på en god måte og har gode rutiner. Nøyaktig hva som skjer i fotballen eller andre idrettsgrener har jeg ikke detaljert oversikt over. Det følges opp av kommunelegen eller kommunen. I helsedirektoratet presiserer vi faktisk hva reglene er, sier Nakstad.

– Kan det bli innstramminger i toppfotballen eller idretten?

– Alle disse veilederne eller systemene rundt idrettsaktivitet hvor du får unntak fra enmetersregelen, er basert på smittesituasjonen i Norge, nasjonalt og lokalt, og situasjonen ute i verden. Det er grunnen til at reglene er der. Det vil noen ganger være nødvendig å justere ting. Det er på bakgrunn av smittesituasjonen og smitterisikoen generelt. Den type enkelthendelser legger vi ikke vekt på, sier Nakstad.

PÅ TRENING: Markus Henriksen (til høyre) under landslagstrening i oktober. På bildet er også Alexander Sørloth, Morten Thorsby og Sander Berge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Patrick Berg, Marius Lode og Markus Henriksen fortsetter nå å være i isolasjon.

– Det er jo trist at vi får dette. Vi sender to friske spillere, og en av dem blir smittet. Saken er trist for Norge, som sannsynligvis mistet muligheten til å vinne gruppen i Nations League, og nå har det bokstavelig talt smittet over på klubbfotballen. Nå håper vi at guttene ikke blir alvorlig syke. Vi håper at de bare får lettere symptomer. Så får vi ta det som kommer av eventuelle karantener. Det eneste vi er bekymret for er helsetilstanden deres, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til VG.

Rosenborg opplyser at keeper André Hansen har avlevert en negativ test torsdag kveld. Hareide er usikker på hvordan han får brukt førstekeeperen fremover. Rosenborg skal etter planen spille neste kamp mot Brann tirsdag.

– Vi har ikke helt oversikt, men vi regner ikke med han da, nei, sier Hareide.

– I UEFA-protokollen tar man høyde for smitterisiko, men målet er å eliminere videre smitte internt og å forhindre smitte til storsamfunnet. I vårt tilfelle var total isolasjon av smittet spiller første grep. Sannsynligvis har denne vært smitteførende samme dag som positiv test ble avlagt (torsdag 12.11.). Regler for smittevern er fulgt, men mest sannsynlig har en eller flere spillere hatt nær nok kontakt med den aktuelle spilleren til å pådra seg smitte. De tre spillerne er tilnærmet symptomfrie natt til fredag, sier Sand i en pressemelding.

