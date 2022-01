VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) var aldri truet i sammendraget og vant Tour de Ski for andre gang i karrieren – med to minutters margin. Sjur Røthe (33) gikk seirende ut av den siste etappen.

Før den siste etappen opp monsterbakken ledet Klæbo med så mye som to minutter ned til Aleksandr Bolsjunov, og sammenlagtseieren var aldri truet for nordmannen.

Han gikk til slutt inn til en overbevisende femteplass på etappen, fire sekunder foran sin argeste konkurrent. Dermed vant han også Tour de Ski med over to minutter.

Dette er Klæbos andre sammenlagtseier i Tour de Ski. Han vant også 2018/19-utgaven.

Lenger fremme skulle Sjur Røthe og Denis Spitsov gjøre opp om etappeseieren. De to fikk noen meter omtrent halvveis opp monsterbakken, og da de nærmet seg toppen satte Røthe inn et ekstra gir. Da fikk han raskt noen meter, og gikk i mål drøye to sekunder foran russeren.

– Det smakte veldig godt. Jeg følte meg bra, sier Røthe til Viaplay etter seieren.

– Det er et ekstremt spesielt skirenn. Jeg er bare kjempefornøyd med å vinne skirenn. Det er ikke så ofte jeg gjør det.

Røthe er ikke blant de som er tatt ut i OL-troppen. Selv om han ikke tror tirsdagens renn teller så mye med tanke på å bli tatt ut til OL, mener 33-åringen at han har gjort nok til å fortjene en plass.

– Ja, det synes jeg. Jeg har gått jevnt bra i hele år. Det er nok mange andre som føler de fortjener en plass, men jeg synes i hvert fall at jeg fortjener det, sier Røthe.

PALLEN: Sjur Røthe (i midten) var raskest opp monsterbakken, etterfulgt av Denis Spitsov (til venstre) og Friedrich Moch. Foto: Giovanni Auletta / AP

Tyskeren Friedrich Moch tok tredjeplassen på etappen, etterfulgt av landsmannen Lucas Bögl.