– Først og fremst er jeg veldig stolt over å få lede Brann videre. Dette er en stor ære for meg. Jeg har på kort tid blitt veldig fascinert av klubben, supporterne og Bergen by, og kommer til å gi alt jeg har for å gjenreise tillit og skape stolte øyeblikk for fremtiden, sier Eirik Horneland til klubbens nettsider.

Horneland kom til Brann som assistenttrener under Kåre Ingebrigtsen i 2020. Da Ingebrigtsen ble sparket i juli, tok Horneland midlertidig over ansvaret - som har ført til et massivt formoppsving.

Etter han tok over 10. august, har Brann tatt 14 poeng på tolv kamper – og to tredeler av lagets totale poengsum denne sesongen (21).

Planen var i utgangspunktet at Horneland skulle lede laget ut sesongen.

Horneland sa så sent om 11. november at han hadde takket nei til å bli permanent hovedtrener i Brann, åtte dager senere har han altså satt penn til papir på dokumentet som bekrefter at han har snudd.

Brann har fire kamper igjen av sesongen og ligger akkurat nå på kvalikplass. Søndag møter de Sandefjord borte.

– Tiden var inne for å ta en avgjørelse nå, både for klubben og meg. For meg er dette et viktig signal på at jeg er 100% dedikert til å stå stødig sammen med Brann i fortsettelsen, sier Horneland.

I tillegg til den sportslig utfordrende situasjonen Brann er i, måtte Horneland håndtere den mye omtalte nachspiel-saken. Det endte med at to spillere forsvant fra klubben og de ytterligere gjenværende spillere fikk en skriftlig advarsel.