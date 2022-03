ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Armenia 9–0) Armenerne forsøkte å stoppe Erling Braut Haaland (21) med flere stygge taklinger under tirsdagens treningskamp. Etter å ha scoret to mål ble fenomenet fra Jæren byttet ut.

17 minutter ut i oppgjøret fikk Ullevaal-publikumet se Haaland bli sparket ned på brutalt vis på vei gjennom Armenias forsvar. Mens kampens store attraksjon skrek av smerte, fikk Arman Hovhannisyan (28) rødt kort av dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen fra Danmark.

– Det er griseri. Den som det blir gitt rødt kort på, er den verste som spiller. For den kommer bakfra. Du kan ikke forberede deg på det, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til VG.

– Det har vært en tøff omgang for Erling. Det var mye blod rundt anklene hans i garderoben nå. Så vi hviler ham, sier Norges assistenttrener Kent Bergersen til rettighetshaver TV 2.

I tillegg til to Haaland-scoringer, noterte Joshua King seg for tre, Alexander Sørloth to og Mats Møller Dæhli seg for ett. Det holdt til den største norske seieren på 30 år.

Watford-spiss King har slitt med tillit under Ståle Solbakken. Han legger ikke skjul på at denne kvelden betyr mye for ham.

– Da Ståle tok over var jeg ikke i form. Jeg spilte ikke i klubben. Det gjør jeg nå. Det er vanskelig for Ståle å velge de elleve som skal starte, men det er personlig deilig å score mitt første hat trick på Ullevaal. Jeg har alltid visst at jeg har vært god nok, men jeg har ikke blitt valgt. I dag fikk jeg sjansen, og jeg tok den, sier King til TV 2.

Etter Kings første scoring, som kom fra ellevemeteren, takket han rekkekamerat Braut Haaland.

– Jeg har vært straffetaker på landslaget, men jeg har ikke startet. Da spurte jeg om jeg kunne ta den, gliser hat trick-helten.

RØDT KORT: Her har Haaland blitt utsatt for en fryktelig takling som Arman Hovhannisyan fikk marsjordre for. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Haaland ble truffet med stor kraft i begge anklene ved flere anledninger i løpet av den første omgangen, men heldigvis kunne unggutten fortsette til pause. Etter 21 minutter svarte han også på armenernes stygge spill ved å vippe Norge i ledelsen, noe som fikk frem smilet hos pappa Alfie på tribunen.

Før sidebyttet økte Haaland til 5–0 med en prestasjon i verdensklasse. I samme situasjon ble 21-åringen taklet stygt nok en gang av Styopa Mkrtchyan (19), og i pausen ble Haaland erstattet av Alexander Sørloth (26).

– Haaland er laget av stål eller betong. Jeg vet ikke hva han har spist oppi den siloen på Jæren, men det er noe helt spesielt som gjør at han ble værende på banen så lenge. Han scoret to mål, ga fra seg et straffespark som Joshua King satte i mål og hadde én målgivende pasning, sier Mathisen, før han følger opp:

– Det er ikke til å tro at en så god spiller har norsk pass, men det stemmer jo – og det skal vi være glad for.

King-hat trick

Fra Haaland vippet inn 1–0 da det digitale kampuret viste 23:44 til det bikket 32:51, scoret Norge fire mål. Etter den ettertraktede Borussia Dortmund-spissen lekre ledermål fulgte Joshua King (30), Kristian Thorstvedt (23) og King igjen opp med tre nye nettkjenninger før Haaland satte inn Norges femte.

Norge har ikke scoret fire mål på like kort tid siden et møte med Thailand i Bergen i 1965, ifølge VG-statistiker Geir Juva.

Matchen var Kings første fra start på 2,5 år på landslaget – og dermed også den første med tillit fra begynnelsen under Ståle Solbakkens ledelse. Watford-angriperen kunne ikke tatt mye bedre vare på muligheten.

Før timen var spilt flikket King inn sitt tredje mål etter en dødball. Det var Oslo-karens 20. nettkjenning med det norske flagget på brystet. Det gjør King til mannen med 9. flest scoringer for Norge gjennom tidene. Jørgen Juve topper med 33.

10 minutter før full tid fikk også Mats Møller Dæhli (27) en etterlengtet opptur på landslaget da innbytteren styrte inn 7–0 for Norge etter et strøkent innlegg fra Veton Berisha (27). Like før slutt fikk deretter Sørloth hodet på ballen på en corner før den traff Armenias Kamo Hovhannisyan (29) og gikk i mål. Da sto det 8–0. Bare sekunder senere la Sørloth selv på til 9–0 etter nok et nydelig angrep.

Seieren er den største siden San Marino ble beseiret 10–0 for 30 år siden.

Åtte seire, tre uavgjort og tre tap er dermed fasiten til Solbakken som norsk landslagstrener. Neste oppgave er i Nations League, som er et ledd i kvalifiseringen til EM i Tyskland i 2024. I juni og september spiller Norge totalt seks kamper mot gruppemotstanderne Serbia, Sverige og Slovenia.