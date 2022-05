– Det var flaut å se på. Rett og slett skrekkelig, oppsummerte Solveig Gulbrandsen i TV 2-studio etter kampen.

Brighton hadde scoret 12 mål på på 17 hjemmekamper i ligaen, og sto uten seier på de åtte siste forsøkene i ligaen hjemme på eget gress. Laget hadde én eneste seier på de siste 15 hjemmekampene i ligaen.

Manchester United vant 3–0 mot Brentford forrige helg, og stilte med samme mannskap i kveld. Manager Ralf Rangnick hadde neppe sett for seg at hans nest siste kamp i klubben skulle bli så skrekkelig.

For Brighton-spillerne til kollega Graham Potters var påskrudd fra start, og tok fortjent ledelsen da kvarteret var spilt.

Artikkelen opppdateres.

Moisés Caicedo banket til fra 20 meter og ballen snek seg mellom bena til Victor Lindelöf og inn helt borte ved stolpen til høyre for David De Gea. Flere scoringer ble det ikke før pause, men tidlig i andre omgang dundret venstreback Marc Cucurella ballen opp i krysset etter forarbeid av Leandro Trossard.

FORTVILER: Cristiano Ronaldo reagerer slik etter at Brighton har scoret sitt fjerde mål. Foto: IAN WALTON / Reuters

Brighton fortsatte bare å kjøre på, og Pascal Gross ordnet 3–0 etter et herlig angrep før Trossard kranglet inn 4–0 like etter at Brighton-spiss Danny Welbeck var nær ved å lobbe inn en scoring mot sin gamle klubb.

Da var det spilt 60 minutter.

Manchester United hadde et par store sjanser til å redusere, men klarte ikke å score på en nitrist aften.

Manchester United har nå sluppet inn 34 mål på 18 kamper i ligaen, og har aldri sluppet inn flere mål i løpet av en Premier League-sesong. De står med 56 baklengsmål og har én kamp igjen.

Klubben vil også bli stående med færrest seirer i løpet av en sesong siden det ble Premier League i 1992/93-sesongen.

Nå ligger Manchester United på sjetteplass, men kan bli tatt igjen av West Ham, som ligger seks poeng bak med to kamper til gode. Manchester United møter Crystal Palace borte i siste serierunde.