Solskjær fullroser stjernekjøpet: – Alt ved ham er klasse

– Vi ville signere ham på grunn av alt han har gjort i sin karriere. Vi var nære å hente ham da han gikk til Real Madrid for ti år siden. Og siden har det han har levert på banen og måten han har oppført seg utenfor fortalt meg at han er en Manchester United-spiller. Jeg tror han har hatt litt følelser for klubben helt siden da, og vi har hatt følelser for ham i mange år, sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Søndag venter sesongens andre kamp, borte mot Southampton på St. Mary’s Stadium.

Manchester United pangåpnet sesongen med 5–1 mot Leeds United hjemme på et fullsatt Old Trafford:

Taus om debut

Solskjær fikk naturlig nok spørsmål om de to store sommerkjøpene Jadon Sancho og Varane spiller fra start, men Solskjær holder kortene tett til brystet.

– Det får dere se på søndag. De har jobbet bra og hatt en god treningsuke. Så får vi se hvem som er med på flyet til Southampton på lørdag.

Det er mange som er spente på å se Varane i aksjon. Franskmannen, som har vunnet Champions League fire ganger med Real Madrid og blitt verdensmester med Frankrike, fikk en flott mottagelse da han ble presentert som rød djevel i minuttene før avspark i forrige helgs åpningskamp.

Og Solskjær har latt seg imponere av stjernestopperen.

– Alt ved ham er klasse. Han er rask, sterk, god i lufta og kan bruke begge bein. Du vil ha alt ved ham. Siden han kom har han vært ydmyk, nysgjerrig og lærevillig. Alt ved ham har vært imponerende, sier Solskjær.

Sancho kom inn fra benken og fikk sine første minutter i Manchester United-trøyen mot Leeds United, og blir trolig involvert på den engelske sørkysten søndag.

I tillegg er Edinson Cavani tilbake i trening etter Copa America-deltagelse og ferie. Det gir nok en boost for Solskjær. Den uruguyanske veteranen ble den store helten med sine to scoringer da Manchester United snudde fra 0–2 til 3–2-seier borte mot Southampton forrige sesong.

– Han mangler fotballtrening og trening med laget, men Edinson har alltid tatt vare på seg selv og har holdt seg i god form. Kroppen hans tåler mye, og han gleder seg og er klar for å komme i gang, sier Solskjær, som oppfordrer laget til å holde trøkket fra Leeds United-seieren oppe.

– Vi fikk en kjempestart. Jobben vår nå er å fortsette, ikke bli «mette».