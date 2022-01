– Det var en god følelse å få svar på at testen var negativ på torsdag ettermiddag. Nå skal jeg fortsette å gjøre alt for å unngå smitte i dagene og ukene fremover. Det er for tidlig å ta lett på dette. Smittevernet vil ha høyeste prioritet hos meg også i tiden fremover, sier Klæbo i en pressemelding.

Landslagslege Ove Feragen sier til VG at ingen av langrennsløpernes PCR-tester i Italia var postive fredag.

Privatflyet til Klæbo gikk fra Verona i Italia til Gardermoen i ettermiddag, muliggjort av hans private sponsor Uno-X.

– Vi rakk opp hånden og sa at hvis det er noe vi kan bidra med, så er vi klar for det. Norge trenger alle de helter som finnes på plass i Kina, og hvis vi kan bidra med det, så er det fint. Vi har selv drevet et sykkellag i to år med pandemi og vet hvor vanskelig det er. Og OL er jo bare hvert fjerde år, sier Jens Haugland, daglig leder i Uno-X til VG.

Videre skal Klæbo reise til OL i Beijing med Olympiatoppens fly mandag. Første øvelse for trønderen er 6. februar, 30 km med skibytte.

Resten av OL-troppen er igjen i Seiser Alm. Herrene flyr til Oslo 29. januar og til Beijing 31. januar, med samme fly som Klæbo. Unntaket er reserve Harald Østberg Amundsen, som delte rom med smittede Simen Hegstad Krüger.

Amundsen trenger flere negative tester og kan først dra fra Italia i starten av neste uke. Kvinnene er innstilt på å fly fra Zürich til Beijing 1. februar.

REIST: Johannes Høsflot Klæbo på skitur i Seiser Alm fredag morgen. Foto: Naina Helen Jaama / VG

Det var anbefalt av landslagslege Øystein Andersen og trener Eirik Myhr Nossum at ikke flere var med på flyet til Klæbo, ifølge pressemeldingen.

– Det hadde vært fint hvis flere løpere hadde blitt med på flyturen, men landslagsledelsen anbefalte kun en løper i det lille flyet. De andre herreløperne skal komme seg trygt hjem i morgen. Det beste hadde vært om vi alle kunne ha reist hjem samtidig i et større fly, men det lot seg ikke gjøre, sier manager og far Haakon Klæbo.

OL-håpene i langrenn har den siste tiden vært rammet av coronasmitte. Sprinttrener Arild Monsen testet positivt ved hjemkomst fra Seiser Alm mandag. Onsdag testet løperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå positivt i Italia, mens Simen Hegstad Krüger led samme skjebne i går.

– Jeg er glad for at jeg hittil har testet negativt – men jeg synes at det er trist at vi har positive testresultat i det norske landslaget. Jeg føler virkelig med Simen, Anne Kjersti og Heidi som har testet positivt. Veldig kjedelig og trist, sier Klæbo.

Han sier de siste dagene har vært urolige, men at de har gjort alt for å holde seg smittefri.

– Det mangler ikke på spenning og risiko i hverdagen nå. Samtidig er det for tidlig å tro at faren er over. Det skal tas tester hver dag – og det er bare å krysse fingrene for at testene går bra i dagene fremover. Vi har ingen garantier for at dette går bra, men vi gjør vårt beste innen smittevernet, sier Klæbo.

Klæbo var torsdag på joggetur i Italia og skitur fredag.

PS! Amundsen, som delte rom med Krüger, trenger flere negative tester og kan først reise fra Italia i starten av neste uke.