Seiersmargin pr. kamp: 11,6 mål. Nå tror ekspertene på EM-gull

Norge vant med 11 mål mot Kroatia. Seiersmarginen til nå i EM har vært 11,6 mål i snitt. Eksperter VG har snakket med er klare på at Norge er det beste laget i mesterskapet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEN SATT! Mye å glede seg over for Camilla Herrem mot Kroatia. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norge vant med 13 mål over Polen, med 19 mål over Tyskland, med åtte mål mot Romania, med syv mål mot regjerende verdensmester Nederland og endelig med 11 mål mot Kroatia.

– Det er litt som vi kunne se for oss på forhånd, sier Bent Svele, TV 2-eksperten som er tilbake i Norge etter å ha sett den første delen av EM på nært hold.

– Men nivået er nok høyere på den andre siden av tablået – med Frankrike og Russland, mener Svele.

Les også Norge klare for semifinale etter ny storseier: – Helt nydelig

Både han og Sola-trener Steffen Stegavik har troen på norsk EM-gull – om laget viser seg fra sin beste side.

– Norge har det beste laget og er favoritt til å vinne gullet. Men det beste laget kan selvfølgelig ha en dårlig dag i semifinalen, understreker Svele.

– Hvis Norge spiller slik i semifinale og finale, så vinner de. Det er det beste laget som de har stått de siste kampene, sier Stegavik, mannen til Camilla Herrem.

Han understreker at Norge ikke har råd til å senke seg ned noen hakk.

Les også Håndballfeber i Kroatia: Fikk stjernehilsen fra Luka Modric

– De har malt over motstanderne til nå. Jo lengre tid som har gått, jo enklere har det vært for Norge å dra fra. Det er ikke mulig å spille 16 gode omganger i løpet av et EM. Noen omganger er mer rotete, som 1. omgang mot Kroatia. Men når det gjelder i 2. omgang, ser vi at det er klasseforskjell. Det går an å ha en dårlig omgang i innledende kamper, men det går ikke når semifinalen kommer, mener Steffen Stegavik.

Han mener Thorir Hergeirsson har hatt et luksusproblem til dette mesterskapet når nær sagt samtlige aktuelle spillere har vært tilgjengelig. Det samme sier Bent Svele:

– Veronica Kristiansen er tilbake, det samme er Katrine Lunde, Marit Malm Frafjord, Henny Reistad og Nora Mørk. Det er fem spillere i verdensklasse som er tilbake. Da skal Norge være bedre enn motstanderne på sin del av tablået. Når Norge treffer, så er de fantastisk gode.

Les også Smittekrise i Danmark: – Vi blir på ingen måte påvirket

Steffen Stegavik trekker linjene tilbake:

– Norge er tilbake der de var for noen år siden – med godt forsvar og kjappe kontringer. Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale har stått i spissen for forsvaret, Nora Mørk er tilbake der hun skal være, og Stine Bredal Oftedal er er som vi vet verdens beste. Og Henny Reistad har brukt tiden godt etter at hun ble skadefri.

– Camilla Herrem har heller ikke vært verst?

– Haha, hun har bra uttelling. Det overrasker meg heller ikke!

PS: Norges siste kamp i hovedrunden går mot Ungarn kl 20.30 i kveld. Den har ingen betydning.