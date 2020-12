Dødelig effektive Manchester United ydmyket Leeds i Solskjær-jubileum

(Manchester United - Leeds 6–2) Ole Gunnar Solskjær (47) feiret to år som Manchester United-manager slik han startet karrieren: Med kalasseier og målfest.

I hans første kamp som Manchester United-manager ble Cardiff slått hele 5–1 borte. Søndag fikk Leeds unngjelde.

Allerede før det var spilt tre minutter hadde Scott McTominay satt to baller i målet bak Ilian Meslier.

– Det var en god kamp for meg og for laget, sier McTominay til Sky Sports.

Bruno Fernandes og Victor Lindelöf økte til 4–0, før Liam Cooper reduserte før pause.

I andre omgang fortsatte målfesten. Scott McTominay hamret en knallhard pasning til Daniel James, som økte til 5–1 mot klubben han vraket til fordel for Manchester United.

JUBILANT: Ole Gunnar Solskjær har vært Manchester United-manager i to år. Han ble ansatt 19. desember 2018. Her er han i aksjon mot Leeds 20. desember 2020. Foto: NICK POTTS / X01348

Deretter fikk Anthony Martial straffespark. Franskmannen gikk litt lett i bakken, men Anthony Taylor pekte på krittmerket.

Bruno Fernandes satte inn 6–1 med en karakteristisk hopp-straffe.

Leeds reduserte deretter på vakkert vis ved Stuart Dallas – og sørget dermed for at ble åtte scoringer på Old Trafford.

Hjemmelaget hadde noen enorme muligheter til å score enda flere mål, men det stoppet på seks mål for vertene.

Også bortelaget kunne scoret flere mål.

Det er første gang siden 1992 at et lag ledet av Marcelo Bielsa slipper inn seks mål.

Manchester United har dermed tatt 19 av 21 mulige poeng på de syv siste ligakampene, mens Leeds fortsetter å variere.

Rødtrøyene hadde fattige tre mål på seks kamper i ligaen før oppgjøret mot Leeds. Dermed tredoblet de antall hjemmemål i Premier League denne sesongen.

Det var for øvrig det første Premier League-oppgjøret mellom Manchester United og Leeds, som ofte omtales som «the Roses rivalry» eller «Pennines derby», siden 2003.

Et skår i gleden for Ole Gunnar Solskjær var at Scott McTominay gikk av med det som så ut til å være en kjenning i lysken på overtid.

Det virket imidlertid ikke å være veldig alvorlig.

